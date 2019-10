Argentina queda última en el ‘Mundial del Asado’

Una gran sorpresa fue la que se llevó el equipo argentino ‘Fuegos de Oktubre’ que participó del concurso ‘Mundial del Asado’, en el que participaron 53 países en Gotemburgo, Suecia.



El país, conocido por su gran sazón en la carne y el asado, quedó en el puesto 53, el último de la lista por no cumplir con los requisitos que pedía el concurso. Para colmo de males, el certamen "coronó" al equipo británico, enemistado con los argentinos por el conflicto de Malvinas).



El ‘Mundial del Asado’ exigía a los competidores asar en chulengos (parrilla estilo tambor) y el equipo argentino quería hacer el fuego en el suelo con la parrilla. Al principio se lo negaron, pero después lo permitieron.



Otro de los requisitos era cocinar la carne durante 10 horas e incluir salsa barbacoa en el menú, cosa a la cual también se negaron y realizaron un "zarpado chimichurri" (salsa en base a perejil, ajo, orégano, cebolla y vinagre), según postearon los miembros del grupo en su cuenta de Facebook.



"Nos enfrentamos a una realidad fuerte. Nos dijeron que teníamos que asar en los chulengos, que no podíamos asar en el piso, con nuestra parrilla, aunque nos lo permitieron después. También confirmamos que para ellos la carne vale sólo con salsa barbacoa y con más de 10 horas de cocción", comentaron los concursantes.



Frente a este dilema, cuentan, "decidimos entonces hacer la nuestra, un asado a la Argentina, aunque implicara dejar de lado la competencia y las aspiraciones por ganar. Estamos últimos en las posiciones, fiel reflejo de nuestra elección".



"Ni salsa barbacoa, ni chulengo. Un zarpado chimichurri, y fuego ardiendo en el piso para arrebatarle un poco el frío a este rincón del norte de Europa. Ojalá pudieran sentir la alegría que tenemos y el significado que tuvo para nosotros haber participado de esta experiencia. Qué lindo es ser argentinos!", concluyó el equipo.



No es la primera vez que el equipo argentino queda lejos de llevarse el primer puesto del ‘Mundial del Asado’. En 2013 en Marruecos, donde también perdió “la corona” del concurso.

,

El fin de semana en Gotemburgo nos enfrentamos a una realidad fuerte. Nos dijeron que teníamos que asar en los...Posted by Fuegos de Oktubre on Lunes, 15 de junio de 2015