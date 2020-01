El alza de la pensión escolar no debe ser mayor al 4%

El Ministerio de Economía remitió ayer por la tarde una carta a su par de Educación, recomendando que el incremento de las pensiones escolares en los colegios privados para la gestión 2017 no sea superior al 4%. La decisión final, según la misiva remitida por el ministro Luis Arce, es del ministro de Educación, Roberto Aguilar, previa coordinación con la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop).



El documento detalla que para determinar el porcentaje recomendado, el análisis de los técnicos tomó en cuenta la tasa de inflación, las utilizadas generadas por los colegios privados en 2016, el no pago del segundo aguinaldo, la tasa de crecimiento vegetativo del sector y los tipos de unidades educativas que tiene el sector.



La presidenta de Andecop, Isabel Sotez, lamentó la falta de coordinación de las autoridades gubernamentales en la toma de las decisiones sobre este tema y dijo que ayer los dirigentes de su sector estuvieron toda la mañana en las oficinas del Ministerio de Economía, pero no fueron comunicados de esta determinación.



“Nos extraña mucho esta decisión unilateral del Gobierno. Al parecer ya no estamos en los momentos de toma de decisiones conjuntas, porque de un momento a otro nos sorprenden con estas determinaciones”, indicó Sotez, que anunció que hoy harán las representaciones necesarias ante las autoridades involucradas en el tema para que escuchen sus razones.



La presidenta de Andecop no está de acuerdo con este incremento, ya que recuerda que es menor al 4,3% que se autorizó el año pasado, porcentaje que esperaban hacer crecer para este año.



“Nos sorprende que no se hubiera hecho un análisis del tema y no se tomen en cuenta los datos que indican que muchos de los colegios cerraron la anterior gestión con balances negativos, que provocaron el cierre de varios establecimientos”, apuntó Sotez. Ella no quiso hablar de medidas de presión ante la decisión tomada por el Ministerio de Economía, pero afirmó que hoy, desde las 8:30, pedirán hablar con el titular de esta cartera estatal.

Piden retirar las filas

El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, dijo que se instruyó a los directores de los colegios retirar las sillas que los padres de familia colocaron para asegurarse un espacio en el establecimiento.



“Se tienen que retirar esas sillas”, señaló Morales y les recordó a los padres que estas reservas no serán validadas en el inicio de las inscripciones, previstas para el lunes 16.

Luego de un recorrido, EL DEBER verificó que las sillas seguían en varios colegios