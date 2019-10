Costas pone en duda que Percy candidatee en 2020

La entrevista a la que el alcalde Percy Fernández accedió con EL?DEBER, vía e-mail, provocó una gran cantidad de reacciones. Una de ellas fue la de la primera autoridad departamental, el gobernador Rubén Costas, que a pocas semanas de desmarcarse de la proximidad que tuvo con el munícipe, aseguró que era anticiparse mucho decir que los ‘grupos de poder’ cruceños van a aparecer en la próxima elección municipal y que Percy, de acuerdo con la ley, ya no puede ser candidato a alcalde en 2020.



“(...) No hay elecciones de aquí a cuatro años, entonces me anticiparía mucho, digamos, para saber si ya están creando una candidatura contra Percy, ¿no? (...) Yo no sé si Percy va a ser candidato de nuevo en 2020. O ya no puede ser (candidato), por Constitución”, manifestó el líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), consultado por periodistas, a pocos días de anunciar que su partido le disputará la administración de la comuna de la capital a Santa Cruz Para Todos (SPT), la sigla política de Percy Fernández.



Después de entrar en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en febrero de 2009, Percy fue elegido alcalde cruceño en dos oportunidades de manera continua; primero en mayo de 2010, y luego fue reelegido en marzo de la gestión que culmina hoy.



Ayer, Fernández reapareció en una exclusiva en el impreso y, aunque no esclareció en detalle sobre su estado de salud, que es objeto de todo tipo de rumores, indicó que “(los grupos de poder) van a aparecer en la próxima elección municipal y me parece bien porque siempre les he dicho, preséntense a elecciones, ganen una elección y trabajen de frente por Santa Cruz”.



Otras repercusiones

El excandidato a gobernador y líder de la agrupación Nuevo Poder Ciudadano (NPC), Germán Antelo, dijo que con la entrevista de Fernández se corrobora que el alcalde solo aparece en “e-mails y fotografías” y que no se lo ve en labores de gestión en vivo y en directo.



“Debe tener un problema en la conducción de la Alcaldía, eso por su ausencia”, dijo Antelo, que en el pasado fue acusado por SPT de responder a un grupo de poder. El exconcejal Óscar Vargas criticó la postura de Fernández, a la que calificó de “bizarra”, por apoyar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al presidente Evo Morales, de igual modo