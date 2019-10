Bloqueos ponen en jaque las labores productivas

Mientras el presidente Evo Morales entregó ayer obras y jugó un partido de fútbol sala en Challapata (Oruro), y el ministro de la Presidencia, Juán Ramón Quintana, planteó a los transportistas una reunión después del referéndum con tal de que suspendieran los bloqueos, este sector reafirmó su extrema medida en todo el país. Exigió una invitación formal firmada por el primer mandatario. Entretanto, los cuatro días de presión ponen en jaque a todas las actividades productivas.



Las estimaciones de los privados apuntan a que se dejó de generar $us 93,4 millones en cuatro días de bloqueo.



A primera hora de la mañana de ayer, el presidente Evo Morales, había descartado cualquier reunión con el sector para debatir reducción de impuestos. Los acusó de ser “empresarios con plata” y dijo sospechar, que algunos de sus dirigentes estarían en contacto con la derecha, afirmando que la medida es política. Al mismo tiempo, dejó en manos del Ministerio de Gobierno las medidas que se tomen en las vías bloqueadas por los camiones.



En la carta enviada en la tarde, por los transportistas a la Presidencia, indican que "las bases rechazan la invitación en un periodo posterior al 21 de febrero y que se cuente con un compromiso previo firmado por el presidente o el ministro de la Presidencia señalando el tratamiento tributario y dejando sin efecto las fiscalizaciones en tanto no podamos expresar y demostrar los motivos y poder solucionar en mesas de trabajo los temas solicitados a la brevedad posible", según la carta que mostró Impuesto Nacionales



Millonarias pérdidas

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, informó de que por día ese sector reporta una pérdida económica de $us 14 millones por los bloqueos, significando un total de 56 millones en cuatro días.



Pidió a los transportistas y a las autoridades que instalen el diálogo para encontrar una solución al conflicto que perjudica a los empresarios.

El empresario dijo que es necesario revisar la ley tributaria para que sea equilibrada la contribución al fisco.



Los exportadores de Cochabamba expresaron que, más allá de la afectación en el país, está la pérdida de mercados internacionales que no es fácil de conseguir, manifestó Claribel Aparicio, gerente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco).



Al lío se suma que en La Paz el precio del kilo de pollo se incrementó de Bs 13,50 a Bs 18,50 y 19. Ante el desabastecimiento, Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) activó desde ayer un acuerdo con la empresa Sofía para que una aeronave traslade pollos desde Santa Cruz.

El desequilibrio de las actividades también toca a los avicultores y lecheros.



La Asociación Departamental de Avicultores (ADA) informó que las pérdidas superan los $us 3 millones;?la Federación de Productores Lecheros (Fedeple) informó de que el 80% de su producción se puede perder.



La presión en el país

Los transportistas están movilizados desde el domingo en diversos puntos del país exigiendo al Gobierno cumplir un pliego petitorio referido a temas tributarios, como por ejemplo que se permita la ‘universalización’ de la entrega de facturas para descontar el IVA.



Seis departamentos (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca) continúan bloqueados y está cerrada la salida a Tambo Quemado y Desaguadero.



Pese a que ayer en la mañana un contingente policial desbloqueó pacíficamente la carretera norte a la altura de la urbanización Satélite Norte y la vía a Warnes y Montero, los demás puntos se mantienen bloqueados. En la tarde se reactivó la presión en Montero. Algunos choferes indicaron que cedieron para no entorpecer el partido entre Sport Boys y Wilstermann, que anoche estrenaron el estadio Édgar Peña. Las pérdidas superan los Bs 550.000 de los productores lecheros y avícolas del norte. Los surtidores están sin gasolina.



En Oruro, se denunció la llegada de policías a los puntos de bloqueo. Algunos camiones cisterna están entre los bloqueadores; En Potosí, Cochabamba y Sucre se radicalizaron las medidas.

En Sucre, los campesinos dieron un ultimátum a los bloqueadores para que dejen pasar sus productos