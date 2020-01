Sobrevivir al odio en las redes sociales

Decir algo agradable cuesta en el mundo real y en el virtual. Por eso la compañía de ventas en línea Amazon hizo una campaña y se propuso cambiar los insultos por piropos para convertir las redes sociales en un sitio mejor, donde cada uno pueda expresar su identidad de manera libre y sin miedo al rechazo. Se bautizó como Di algo agradable.



Y es que en las redes sociales todos opinan, emiten juicios y en el peor de los casos ofenden, denigran, insultan y hacen pedazos la imagen de otros con aparente impunidad. Los principales blancos de estos ataques suelen ser personajes de vida pública como políticos, artistas, modelos y deportistas.



Hace poco la azafata sobreviviente de un accidente de avión, que pidió ayuda económica en Facebook para afrontar sus gastos médicos ante la aparente tardanza de la aseguradora contra accidentes, tuvo que emitir un comunicado público, destinado a quienes la atacaron en esa red social, recriminándola por pedir dinero, en lugar de estar agradecida por haber salvado la vida. Su pedido monetario tuvo mucha empatía y solidaridad, pero también tuvo el efecto contrario.



Escribir ofendiendo y denigrando puede ser una mala costumbre que tiene el poder de avergonzarnos y dejarnos arrinconados sin saber cómo reaccionar. Ante esta nueva realidad, nuevas medidas.

Evitar el ataque en las redes

Para Jéssica Olivares, estratega de medios sociales, no hay forma para evitar ser atacado en redes sociales. “Siempre habrá personas que le van a encontrar el ‘pero’ a todo, hasta cuando uno apoya causas ridículamente lógicas, por lo tanto, quedarte callado, no es la solución porque por naturaleza somos seres sociales y en alguna medida comunicativos”.



Olivares es partidaria de hacer un ejercicio de reflexión antes de dar nuestra opinión sobre algo, sin que eso frene nuestra libre expresión y punto de vista. “Ya sea para temas triviales como para temas delicados o polémicos, reflexionar nos ayuda a profundizar nuestros argumentos a la hora de defenderlos cuando esa opinión publicada se convierte en debate (por supuesto todo dentro del marco del respeto). Y en algún momento también hay que tener la madurez necesaria como para reconocer que el otro también tiene argumentos fuertes, contrarios al mío pero necesarios para ver en perspectiva la otra posición”.



Por su parte, Ricardo Garrón, ingeniero en sistemas, recomienda utilizar correctamente los niveles de privacidad que tienen todas las redes sociales, de tal manera que nuestras publicaciones sean vistas por nuestros amigos que -seguramente- tendrán cierta afinidad con la mayoría de nuestros pensamientos y opiniones, aunque no siempre simpatizarán con ellas. “Son nuestros conocidos, de esa manera se pueden minimizar las probabilidades de ser atacados”.

Perfiles públicos

En el caso de personas que por su trabajo necesitan ser lo más visible posible, lo más recomendable es tener una ‘fan page’. Olivares explica que el perfil limita la cantidad de personas que pueden ver nuestras actualizaciones (hasta 5.000 contactos). “En cambio, una fan page es ilimitada y su alcance es mayor”.



Las recomendaciones serían las mismas, pensar muy bien lo que se va a publicar y tener argumentos para defender lo que se expresa, así como también saber escuchar/leer para tratar de entender la posición del otro.



Garrón sugiere no mezclar la actividad pública con la vida privada. “Lo que hacen muchas personas es tener dos perfiles, uno público y otro privado, separando así los contenidos y evitando situaciones desagradables”.

Gusto por la crítica y las cosas malas Las críticas generan polémica y mucho ruido. Nos gusta el morbo y queremos leer cosas malas, por lo que seguimos el ataque de los troles generando muchísimo tráfico y eso les gusta.

Trols

En el contexto de internet se usa la palabra ‘trol’ para referirse a personas que publican mensajes instigadores en blogs, foros, Facebook, las salas de chat, etc. Estas personas hacen publicaciones irritantes con el propósito de molestar, provocar o hacer controversia no constructiva, además de que en la mayoría de las ocasiones no tienen otro fundamento que llevar la contra. (Al acto de hacer este tipo de comentarios se le conoce como troleo).



Al tener anonimato y una pérdida temporal de identidad, los troles tienen una capa que les permite comportarse como nunca lo harían en la vida cotidiana, ya que se pierden las regulaciones sociales y límites que se tienen en situaciones cara a cara. Sus características desagradables son el resultado de esa liberación de comportamientos que llegan a ser maquiavélicos, sicópatas o incluso sádicos.

¿Enfrentarse o callar?

Karem Infantas, ingeniera de sistemas y consultora, no recomienda el enfrentamiento a los comentarios mal intencionados: “En general, para mantener la objetividad, es mejor no participar de estos enfrentamientos porque realmente se pueden exacerbar conductas agresivas por más que se defiendan posturas correctas. Finalmente, cuando uno presenta su punto de vista y no se responde en el mismo nivel es preferible quitar a esa persona del grupo de acceso a tu red social”.



En las palabras de Olivares: “Cuando el otro cae en el insulto es mejor cortar la conversación, pues no vale la pena gastar caracteres en alguien que está empeñado en hacerte reaccionar de la peor forma. Hay un dicho muy famoso que se usa en las comunidades digitales y es: “No alimentes al trol”, no vale la pena darle palestra o seguir en discusiones interminables que no llevan a ningún sitio. Lo mejor es bloquear y eliminar al trol”.



Como dice Garrón, existe una línea divisoria muy delgada entre crítica e insulto. “Mucho depende de la formación que dan los padres a sus hijos, puesto que estas conductas se aprenden en la niñez y se muestran hoy por hoy en la forma de interactuar en las redes sociales. Los padres deben enseñar a sus hijos a ser objetivos en las críticas que realizan, de tal manera de realizar críticas constructivas y no destructivas”.



Por último, ignorar las publicaciones de los trols siempre será un buen consejo. “Además de denunciarlos, hay que bloquearlos o hacer invisibles sus comentarios, así nadie más puede ver sus publicaciones. Es una forma de anularlos para que dejen de ser el centro de atención”.

La mejor estrategia

Lo dijo la presidenta Bachelet, los ‘troleos’ buscan desacreditar, desinformar y hasta destruir emocionalmente a las personas. “Aprovechan un mensaje para hacerse la burla, indignarse y soltar su rabia”, por eso la mandataria chilena aplica su regla de sobrevivencia: no les responde. Así lo confesó en el diario El Mercurio y si la estrategia le sirvió a ella, con seguridad puede servir también al resto de los mortales