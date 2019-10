Nuevas fotos de Plutón sorprenden a la NASA

Nuevas imágenes más detalladas de Plutón, transmitidas en los últimos días por la sonda espacial New Horizons, revelan una diversidad y complejidad de relieves desconcertante, nunca antes observada en el sistema solar, según científicos de la NASA.



"Si un artista hubiera representado a este Plutón antes de nuestro sobrevuelo -por parte de New Horizons, que logró su mayor aproximación al planeta enano el 14 de julio- probablemente yo habría pensado que alucinaba. Pero esa es la realidad", aseguró el principal científico de la misión, Alan Stern, del Southwest Research Institute (SwRI).



"Plutón nos muestra una diversidad de relieves y una complejidad de formaciones geológicas nunca observadas en el sistema solar", añadió, en un comunicado. Geológicamente "la superficie de Plutón es tan compleja como la de Marte", estimó a su vez el geólogo Jeff Moore, uno de los miembros de la misión.



Las últimas imágenes muestran lo que parecen ser dunas y caminos de nitrógeno sólido que descienden por regiones montañosas hacia una red de valles.



Estas instantáneas, que más que duplicaron la superficie visible de Plutón, también revelan vastas zonas montañosas con un relieve caótico que recuerda algunas zonas de Europa, o una de las lunas heladas de Júpiter.



Podrían ser gigantescos bloques de hielo flotando en un vasto depósito más denso de nitrógeno sólido que se encuentra en una planicie bautizada "Sputnik Planum".



El misterio de las dunas



Estas nuevas imágenes muestran partes de Plutón con la mayor densidad de cráteres jamás observada hasta ahora en el planeta, cercanas a planicies congeladas, más recientes geológicamente y que casi no cuentan con cráteres.



"Si fueran efectivamente dunas lo que vemos en Plutón sería realmente sorprendente, ya que la atmósfera del planeta enano es demasiado fina como para producir vientos", subrayó Bill McKinnon, de la Universidad Washington de St Louis, uno de los responsables científicos de la misión.



"O Plutón tenía una atmósfera más densa en el pasado, o están en marcha otros procesos que no conocemos; es un rompecabezas", indicó.



Estas nuevas imágenes también revelan que los vapores atmosféricos en torno a Plutón, que se elevan hasta 130 kilómetros de altitud, están formados de muchas más capas de lo que creían los científicos.



La bruma que rodea el planea crea un resplandor que ilumina débilmente la superficie al acercarse el atardecer, lo que volvió visible el sol de Plutón para las cámaras de New Horizons.



La sonda comenzó a enviar a la Tierra nuevas imágenes y otros datos del planeta a inicios de setiembre. Este proceso de transmisión continuará hasta fines de 2016, debido a la distancia que nos separa de la sonda, que se encuentra actualmente a casi 5.000 millones de kilómetros de la Tierra.



La NASA seleccionó recientemente un nuevo destino potencial para que explore la sonda, tras su histórico sobrevuelo de Plutón en julio: se trata de un pequeño objeto situado en el Cinturón de Kuiper denominado "2014 MU69", a casi 1.600 millones de kilómetros de Plutón.



La sonda también comenzó a transmitir el viernes mejores imágenes de tres de las lunas de Plutón, Caronte, Nix e Hidra, que muestran que son muy diferentes entre sí.