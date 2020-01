Cancillería ve atropellos de Chile al comercio exterior boliviano

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, rechazó los argumentos contenidos en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de fecha 5 de junio de 2016, mediante el cual pretende justificar los constantes atropellos e incumplimientos al Derecho Internacional y a los acuerdos bilaterales de la República de Chile en desmedro del comercio exterior boliviano.



En un comunicado, la Cancillería denunció serios atropellos en el puerto de Antofagasta contra el comercio boliviano. Cita 12 puntos entre los que destaca la existencia de una definición unilateral de tarifas para la carga boliviana en tránsito y la prohibición que el mineral boliviano se almacene a granel en el puerto, mientras que la carga chilena goza de enormes espacios e infraestructura para el manejo de carga a granel.



Asimismo revela que Bolivia tiene que pagar por el uso de "spreaders" para contenedores de volteo, mientras que la carga chilena continuará utilizando cintas para transportar la carga a granel.



Por otro lado, indica que Chile incumple la obligación de otorgar almacenamiento gratuito para carga de exportación en el puerto y que de manera unilateral y con el fin de priorizar mineral chileno, Chile decidió que Bolivia no puede acopiar concentrados de zinc en instalaciones cercanas al puerto, desplazando la carga boliviana a 35 kilómetros, lo que genera importantes costos de logística.



En un sexto punto, señala que Chile incumple sus compromisos de no generar costos adicionales a los vigentes en 1998 por el traslado del acopio de mineral boliviano a Portezuelo.



Agrega que pese a los compromisos de Chile, el lugar designado para el acopio del mineral boliviano no cuenta con la infraestructura necesaria para atender las necesidades de Bolivia, llegando a colapsar. Además denuncia que Chile impone gravámenes a Bolivia por mezcla de mineral en Portezuelo.



En otro de los puntos india que Chile impone normas y medidas unilateralmente que afectan el derecho al libre tránsito de Bolivia incumpliendo lo establecido en el artículo 6 del Tratado de 1904.



Por su parte, el director de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, indicó que las decisiones que vienen asumiendo las autoridades portuarias de Chile encarecen los costos del comercio exterior boliviano en más de 300%.