Ayudantes de exfiscal son imputados por agresiones

Bladimir Choque Coro y Miguel Coro Vallejos, son los dos ayudantes del exfiscal Humberto Quispe, que agredieron a camarógrafos el viernes fueron imputados por el fiscal Alexis Vilela acusados de lesiones graves y leves en contra de Carlos Saavedra



El camarógrafo de la red Bolivisión, Carlos Saavedra, y el periodista, Donato Hannover, fueron agredidos mientras realizaban la cobertura de la audiencia del falso abogado, Santos C. que se presume que operaba junto al exinvestigador.



Conoce más: Envían a exfiscal a prisión de Patacamaya



Los agresores, según el documento de la Fiscalía son comerciantes de la zona Garita de Lima, en la ladera oeste de la ciudad de La Paz. En el video se observa como arremeten contra los periodistas, cuando hacían su trabajo.



Los periodistas de esa casa televisiva informaron que no es la primera vez que gente vinculada al ex fiscal Quispe los agrede y recordaron que el 15 de septiembre, Quispe fue trasladado desde Sucre para asistir a una audiencia del noveno proceso penal que le instauraron sus víctimas; ese día el ex fiscal apareció en su casa y no en las celdas de la cárcel de San Pedro como correspondía.



Lea también: Aprehenden al exfiscal Humberto Quispe



Por ese hecho se abrió otra investigación y según el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, es necesario establecer por qué sus custodios lo llevaron a su casa y no al penal de San Pedro como correspondía. Los periodistas que llegaron al operativo de traslado, también fueron agredidos por los familiares de Quispe.



Video del momento de la agresión:,

#ÚLTIMO Bladimir Choque y Miguel Coro, son los ayudantes del exfiscal Quispe, que agredieron a camarógrafos. Son acusados por lesiones pic.twitter.com/mTETmuXXM3— EL DEBER (@diarioeldeber) 26 de septiembre de 2016 n