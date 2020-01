Promueva el comercio justo en su empresa

El comercio justo se refiere a un sistema comercial basado en la justicia social, el cuidado de la naturaleza y la calidad del producto. Es una alternativa al comercio tradicional, que, a decir de algunas organizaciones, promueve la desigualdad y daña el medio- ambiente. En cambio, el comercio justo o solidario se asegura de que los trabajadores obtengan un ingreso digno, la naturaleza sea respetada y los consumidores reciban un producto elaborado con los más altos estándares de calidad.



En pocas palabras, el comercio justo es un movimiento global que promueve el comercio basado en la transparencia, el respeto y la equidad. El movimiento de comercio justo no es nuevo. De hecho, este modelo alternativo se gestó en los años 40 en Estados Unidos, cuando algunos comercios comenzaron a vender artesanías producidas por las comunidades indígenas. De acuerdo con la Red Mundial de Comercio Justo, la primera tienda formal de comercio justo se abrió en 1958.

Como empresa, puede fomentar el comercio solidario cumpliendo con los siguientes puntos establecidos por la Organización Mundial del Comercio Justo.



1. Cuidar el medioambiente

? Toda compañía que desee promover las prácticas de comercio justo debe tener un respeto por la naturaleza implícito en todos sus procesos. Debe emplear materias primas sustentables, reciclables y biodegradables, de preferencia locales. Tiene que usar tecnologías que reduzcan el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero y un punto medular, debe intentar y lograr minimizar los residuos sobre el medioambiente, reciclar en la medida de lo posible.



2. Ser muy transparentes

?Debe tener una política clara y transparente en su gestión, así como en sus relaciones con proveedores y clientes. Involucrar a los socios, proveedores y clientes en los procesos de toma de decisiones. Ser una empresa integradora, que toma en cuenta a las personas que la rodean y que no solo le preocupe lo que opine el mercado.



3. Una comunicación abierta

? En todos los niveles de su empresa la comunicación debe ser abierta y horizontal antes que vertical. La información debe ser democratizada y todos los integrantes de su compañía deben tener acceso a la misma. Debe abogar por técnicas honestas de publicidad y comercialización, que la misma no sea engañosa.



4. Un trato comercial justo

? Debe preocuparse por el bienestar económico de los pequeños productores, y no maximizar sus ganancias a expensas de ellos. Debe cumplir en tiempo y forma con los compromisos establecidos con los proveedores. Es importante que respete los contratos al pie de la letra. Cuando los pedidos sean cancelados por causas ajenas a los proveedores, ofrecer una compensación adecuada. Trabajar en conjunto con otras organizaciones de comercio justo en el país y evitar la competencia desleal.



5. Buen ambiente laboral

? Es importante respetar (y, mejor aún, superar) las condiciones laborales establecidas por las normas internacionales. Debe rechazar el trabajo forzado y el trabajo infantil. Es importante respetar el derecho de asociación de los trabajadores. y es su obligación ofrecer instalaciones seguras y sanitarias para los empleados.



6. Importa el tema salarial

? Es importante ofrecer salarios competitivos, así como prestaciones laborales. Se deben establecer horarios de trabajo que cumplan con la legislación vigente y asegurar la equidad de género y la no discriminación por motivos de raza, orientación sexual o religión.



7. El sello de comercio justo

? Para obtener ese sello puede destinar un porcentaje de sus ganancias a alguna ONG que apoye la causa del comercio justo, por ejemplo, Oxfam. Puede pertenecer a la Red Mundial de Comercio Justo, lo que le permitirá portar la etiqueta distintiva de la organización, así como participar en conferencias globales y foros de discusión