Evo promete a cocaleros sede de 400.000 dólares

El presidente Evo Morales se comprometió a construir una sede para los cocaleros de los Yungas de La Paz. El proyecto costará "más o menos" de 400.000 dólares y fue anunciado durante la visita que hizo el mandatario a la Asociación Departamental de Coca (Adepcoca).



"No venimos a aprobar proyectos, cualquier momento vamos a convocarlos. En la última reunión me decían que tenemos que comprar una sede sindical, ya me he inventado los 400 mil dólares para una sede para Adepcoca y para Yungas de La Paz", señaló la autoridad.



Morales reconoció que existe ciertos miramientos entre los productores de la hoja verde de La Paz frente a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, organizaciones desde donde surgió como dirigente la autoridad.



"Habrá algún momento para hacer una evaluación, me han pedido ir a los Yungas como en el Chapare, donde me reúno con mil dirigentes. Vamos a hacer una evaluación profunda durante todo un día", adelantó el presidente.



Recordó que en diciembre próximo se recordarán 20 años de la marcha cocalera, en la que participaron muchas mujeres. "Que yo sepa, creo que otras organizaciones no hicieron una marcha así con mucha claridad ideológica", aseveró.