Arroceros disminuirán su producción en un 30%

El dirigente de los productores de arroz del norte integrado en Santa Cruz, Lucio Alegre, estimó que la siembra en este año, para la cosecha 2016, caerá hasta en un 30% debido a la baja del precio del cereal.



"Lastimosamente, para sembrar no tenemos un precio real, entonces tenemos que sembrar lo que podemos sembrar, el precio está muy bajo y nos ha fregado no solo al arroz, sino también al azúcar, a la soya, por eso la siembra va ser de un 20 a 30 por ciento menos", manifestó el dirigente.



Afectaciones para el sector



Señaló que el contrabando y la excesiva importación del cereal ocasionaron la caída del precio, impulsado principalmente por la depreciación de las monedas de los países de la región, lo que permitió el ingreso masivo de productos.



Caída del precio del arroz



Antes el quintal del grano costaba hasta 300 bolivianos; sin embargo, por la excesiva oferta de arroz, el precio actual registra de 150 bolivianos hasta 200 en el mejor de los casos, señaló Alegre.



Arroz estocado



El productor remarcó que gran parte de la cosecha de arroz aún se encuentra en los depósitos e ingenios sin poder ser comercializado por los bajos precios. Lamentó que el ofrecimiento de las autoridades de gobierno de colocar su producción en la Policía y el Ejército no fuera cumplido.



"En los ingenios hay suficiente arroz pero no están pelando por el bajo precio, deben tener un 70 a 80% acopiado, no hay venta, solo el consumo interno, pero eso no es suficiente", apuntó el dirigente.



