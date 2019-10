Desmienten que restos sean del avión egipcio

El presidente del Comité griego de seguridad aérea aseguró a la AFP que los restos encontrados en la zona cercana al supuesto punto donde cayó el avión de EgyptAir "no provienen de un avión", desmintiendo así un anuncio de la compañía aérea.



"Hasta ahora, el análisis de los restos encontrados indica que no pertenecen a un avión. Durante nuestro último contacto hacia las 13:45 (HB), mi homólogo egipcio me ha confirmado también que no se había demostrado que los restos fueran los del vuelo de EgyptAir", afirmó el funcionario, Athanassios Binis.



Poco antes, EgyptAir había anunciado en Twitter el hallazgo de "restos del vuelo MS804".



"Sobre la base de los datos geográficos disponibles, hablamos de los mismos restos, hasta ahora no estamos al corriente del hallazgo de otros restos" sobre los cuales EgyptAir podría haber hecho su anuncio, añadió Binis, subrayando no obstante que las informaciones podían cambiar de un minuto al otro. "Lo que se ha encontrado es un trozo de madera y telas que no pertenecen a un avión", insistió.



Este responsable había comentado estas informaciones previamente en la televisión pública griega ERT1.



La aerolínea dueña del avión siniestrado había anunciado en Twitter que se habían encontrado los restos del aparato cerca de la isla griega de Karpathos. "El ministerio egipcio de Aviación Civil acaba de recibir una carta oficial del ministerio egipcio de Relaciones Exteriores que confirma el hallazgo de restos del vuelo desaparecido MS804". "El equipo de investigación egipcio en cooperación con sus pares griegos aún siguen buscando las otras partes del avión", añadió.