Zapata apunta a Quintana en declaración a comisión

"El último contacto que tuvo con Quintana fue cuando estaba en celdas policiales en calidad de aprehendida", afirmó Eduardo León, uno de los abogados de Gabriela Zapata a la conclusión de la entrevista que tuvo la comisión mixta especial del Legislativo con la exnovia del primer mandatario, Evo Morales.



Según el relato de jurista, la exgerente de la empresa China CAMC les dijo a los asambleístas que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, conocía de sus ingresos y salidas a la Unidad de Gestión Social.



"Es muy simple, lo digo con la mano aquí, la señora Gabriela Zapata es inocente de todos los cargos que se le han imputado y la comisión mixta lo ha escuchado, por eso ella no debería seguir encarcelada en este penal, debiera recuperar su libertad", explicó el jurista.



Fueron 24 las preguntas que se hicieron, identificando tres elementos, según la defensa: la absoluta inocencia de la empresaria, el conocimiento del ministro Quintana con la señora Zapata y los indicios que apuntan en responsabilidad a la expareja del presidente.



"Quintana deberá aclarar ante la comisión el ministro de la Presidencia y debe evaluarse su responsabilidad penal. No había condiciones para presentar las pruebas porque las preguntas fueron a tomar nota y responderlas de una. Ella señala que el ministro sabía y él lo negó", agregó León.



Mientras que la presidenta de la comisión, Susana Rivero, manifestó que tras la conversación, se concluye que la empresa CAMC se ganó sin ayuda de nadie los millonarios contratos con el Estado, sin dar pie a que existan irregularidades.



La diputada de oposición, Norma Piérola, advirtió que Zapata se puso de acuerdo con la mayoría del MAS en la comisión para no afectar la imagen de Evo Morales y solo involucrar a Quintana. Exige que exista una segunda entrevista con la empresaria.



