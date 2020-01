Un incendio destruye siete habitaciones en vivienda

Un incendio destruyó ayer siete habitaciones en una vivienda en la que vivían ocho familias, que casi perdieron todas sus pertenencias. El siniestro tuvo lugar en horas de la mañana en la calle A del barrio Los Sauces, ubicado en la zona baja del kilómetro 4 al norte.



El inmueble constaba de ocho cuartos con un pasillo en medio, algunos de ellos construidos de madera. Precisamente en una de las habitaciones hechas de tabla se inició el fuego, que se extendió vorazmente por los demás ambientes. Todo empezó a las 9:00, cuando la mayor parte de sus ocupantes había salido a trabajar, entre ellas Alina Yovió, dueña del cuarto donde comenzó el fuego.

Sin extintores a mano

Fernanda Yarena manifestó que acababa de mandar a su hijo menor a la venta cuando notó que salía humo de una esquina del techo del cuarto de Alina Yovió, que estaba pegado con llave, pues la mujer salió a lavar ropa ajena para ganarse la vida.



“El abuela de mi marido también me alertó del fuego, pero no podíamos hacer nada porque no lográbamos echar el agua hasta el techo. Los vecinos intentaron ayudarnos, pero fue en vano porque el cuarto se desmoronó y las llamas entraron a los otros ambientes. Los bomberos tardaron mucho en llegar”, lamentó Fernando Yarena.



La desgracia pudo ser peor, porque una mujer y su pequeña hija, que vivía en el fondo, quedaron atrapadas por el fuego, pero los bomberos tumbaron una pared del vecino y

lograron rescatar a las vícti-mas asustadas.



Todos los afectados son miembros de una familia. Luis Alfredo Vaca, Miguel Arredondo, Víctor Arredondo, Alina Yovió y Martha Arredondo, propietaria de la casa, prácticamente lo perdieron todo, pues ardieron camas, roperos, televisores, cocinas, heladeras, garrafas y otras pertenencias.



Solo el cuarto de la parte de adelante del inmueble se salvó del fuego. Otros vivientes del lugar consiguieron salvar algunas de sus cosas, que ayer estaban en la calle.

Los bomberos de la Policía emplearon una dotación completa y utilizaron más de 10.000 litros de agua para aplacar las llamas, que incluso causaron daño a una vivienda aledaña