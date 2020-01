Caen Ximena Fortún y otra “tía” de Gabriela Zapata

Ximena Fortún y María del Carmen Arce, propietaria de la casa donde vivía Gabriela Zapata y otra de sus “tías”, fueron detenidas anoche por la Fiscalía de La Paz.



Ambas llegaron a las 21.37 luego de un operativo policial del que participó la Fiscalía. La declaración de los padres del menor que suplantó al supuesto hijo de Evo Morales definió la suerte de las dos personas y con las que se suma nueve detenidos por este caso. Fortun llegó acompañada de uno de los fiscales, mientras que en otro vehículo fue transportada Arce Rulon. Según los investigadores, existen suficientes elementos para aprehender e imputar a las dos por los delitos de trata de personas, asociación delictuosa, abuso de personas incapaces.



Arce participó también en la presentación de un niño a las autoridades judiciales como a la cadena televisiva CNN, Fortún dio su casa en venta o anticrético ala ex gerente de CAMC y ahora está implicada en el caso del niño.



Zapata reveló ante la comisión de fiscales que pagó $us 250.000 por lograr un fallo favorable para CAMC y dijo que el pago se realizó al ex ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, quien a su vez habría pactado con su ex esposa, la vocal de la Sala Penal Primera Virginia Crespo, quien consideró el caso en noviembre de 2015.



“Lo busqué y en ese momento le comenté que lo conocía al presidente y la situación y que no me quería ayudar, le dije que había visto el tema ante la ministra de Transparencia. Tuve una reunión en el BNB a la cual me acompañó Chávez y en la puerta nos encontramos al hermano del vicepresidente y de ahí comenzaron los chismes. Después que ganamos el amparo, él me comenzó a chantajear indicando que había descubierto mi relación con el presidente y me sacó $us 250.000, los cuales le cancelé en noviembre del año pasado, él quería un millón por su asesoramiento, le dije que no podíamos pagar esa suma porque los fondos venían de China”, refiere la declaración de Zapata.



Según su declaración ella pagó $us 150.000, luego reunió dinero que le regalaban sus parejas y reveló que el pago fue en efectivo en la casa del abogado”. Acotó: “Tengo pruebas sobre lo que manifiesto sobre Chávez, la sentencia 872015 a favor de CAMC, que sale favorable. Él nos extorsionó después de la sentencia, tengo grabaciones”, señala. Ayer, EL DEBER llamó a los números que tiene Chávez en el Colegio de Abogados y en el registro del Ministerio de Justicia, pero no contestó.



El representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Ramiro Canedo, explicó que ellos presentaron una querella contra Crespo aunque no recordaba los delitos. En noviembre de 2015 el representante de CAMC, Yingying Yao presentó un memorial contra del ministro de Obras Públicas, Milton Claros solicitando que se deje sin efecto el cobro de boletas de garantía por un monto de 158,8 millones de bolivianos del proyecto Montero-Bulo Bulo y la Sala Penal Primera le dio la razon a CAMC