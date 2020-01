YPFB y analistas muestran cautela por repunte petrolero

Una ola de optimismo se percibe en el mercado petrolero mundial. Después de que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciara, el 30 de noviembre, un recorte en su producción para fijar un máximo de 32,5 millones de barriles diarios, los precios mejoran y levanta el ánimo de los países.



Así durante la reunión realizada en Viena (Austria) once países productores de petróleo no miembros de la OPEP acordaron ayer disminuir su producción en 558.000 barriles al día, con lo que se unen al pacto de los miembros del cártel para hacer aumentar los precios del barril del crudo.



Los expertos en Bolivia consideran que esta medida provocará el alza de precio de petróleo a lo que se suma las buenas perspectivas que existen en el mercado internacional. No obstante, mantienen la prudencia sobre las probabilidades de éxito de esa reducción.



El presidente de YPFB, Guillermo Achá, proyectó mejores días, pero dijo que hay que ser cautelosos con los precios. “Tenemos que esperar mejores precios. Desde hace dos semanas hubo un aumento de precio, pero hay otras variables que tienen que manejarse. Esperamos que hayan mejores condiciones más adelante, pero somos optimistas”, indicó.



Analistas

Para el geólogo José Padilla y el consultor energético y secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Boris Gómez, esta medida es importante para la economía del país, en virtud de que es el principal ingreso y es determinante en el presupuesto nacional para tener estabilidad y cumplir con la agenda económica.



Los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías del gas disminuirán drásticamente en 2017 hasta un 31% y 35%, respectivamente, según los techos presupuestarios proyectados por el Ministerio de Economía para 2017 y analizados por la Gobernación de Santa Cruz.



En el caso del IDH, los recursos caerán de Bs 7.395 millones, presupuestados este año, a 5.105 millones. Mientras que por regalías se prevé un descenso de Bs 4.160 millones a 1.456 millones en 2017