Lucie Myslikova, la scout que se enfrentó a un neonazi

Lucie Myslíkova, una joven scout de la República Checa se ha convertido en el nuevo símbolo contra el odio y el radicalismo tras enfrentarse a un neonazi durante una manifestación celebrada el 1 de mayo en la ciudad de Brno.

Myslíkova es una estudiante de cine de 16 años que le dijo a la BBC Mundo que no le tiene miedo al fascismo y que los jóvenes se deben unir para acabar con las ideas que fomentan el odio.

“Participé de la contramarcha porque estoy determinada a que las cosas cambien. Para mí tiene sentido tratar de cambiar el mundo que me rodea", dijo la joven.

“Creo que los jóvenes deberían involucrarse en este tipo de cosas. Deberían ser conscientes de lo que ocurre”, agrega Lucie.

La foto retrata a Myslíkova en una discusión con un neonazi, que le grita mientras ella responde con una leve sonrisa.

Lucie contó que discutían por el tema de los refugiados y los migrantes. Un tema en el que ella tiene un pensamiento claro: se debe ayudar a quienes escapan de las guerras, ya que en esos casos se deben borrar las fronteras.

“Lo que más me ha sorprendido es que ahora algunos me llaman una ‘extremista’, como si ser antifascista fuera extremista. Me parece la cosa más absurda”, lamentó.

Este caso recuerda a María Teresa Tess Asplund, que encaró a neonazis de Borlange, en Suecia.

Y también a Saffiyah Khan, la joven que enfrentó con una sonrisa a los ultra ingleses.