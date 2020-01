Mira las fotos ganadoras del premio Pulitzer 2016

El consejo de los Premios Pulitzer anunció este lunes a sus ganadores. En la categoría de fotografía se premiaron dos coberturas de la crisis de refugiados en Europa y su tortuoso viaje en busca de asilo, a cargo de The New York Times y la agencia Reuters.



El fotógrafo brasileño Mauricio Lima fue parte del equipo del diario The New York Times, que realizó la cobertura de la crisis de refugiados, premiada con el Pulitzer.



El anuncio tuvo lugar en ceremonia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Los Premios Pulitzer, uno de los más prestigiosos del mundo en el periodismo y la literatura, se entregan desde 1917 y celebraron su centenario este año.



Lima, de 40 años y exfotógrafo de la Agencia France-Presse (AFP), fue galardonado junto a sus colegas Sergey Ponomarev, Tyler Hicks y Daniel Etter del New York Times por la cobertura de la crisis de refugiados de Siria, Irak y Afganistán que huyen de los conflictos y la violencia en sus países hacia Europa.



Estas son algunas de las imágenes que componen estas coberturas:,

Otros premios



Más allá del periodismo, los Pulitzer premiaron en el apartado musical a "In for penny, in for a pound" de Henry Threadgill, la poesía de Peter Balakian, la narrativa de no ficción de Joby Warrick por el libro "Black flags and the rise of ISIS", la ficción "The Sympathizer" de Viet Thanh Nguyen y el drama musical "Hamilton", de Liz-Manuel Miranda.



El consejo de los Premios Pulitzer recibió hasta 3.000 candidaturas a los galardones de periodismo más famosos del mundo y que se anuncian cada primavera desde la Universidad de Columbia.