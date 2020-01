Kiro Russo: “Queremos reactivar el interés en el cine nacional”

La película Viejo calavera, de Kiro Russo se estrenó a lo grande en el Festival de Cine de Locarno (Suiza) y obtuvo una mención especial en la categoría Cineastas del presente; además, recibió elogios de la crítica. Russo habla aquí acerca de esa experiencia. El filme se estrenará en Bolivia en noviembre.



¿Cómo considerás este reconocimiento y tu participación en Locarno con tu primera película?

La participación estuvo excelente, no solo porque Locarno es uno de los festivales más importantes del mundo, sino porque la película tuvo una gran aceptación del público. Al final uno no sabe nunca qué esperar.



Las proyecciones se hacen ante mil espectadores y es raramente reconfortante y una experiencia magnífica sentir cómo la sala completa está conectada con la película. Este es el mayor premio para nosotros. Durante todo el festival las personas nos felicitaban en la calle o hacían preguntas acerca de la película.



Creo que esto es más importante que cualquier premio, porque la película siempre tuvo la intención de poderse comunicar con el público en general, a pesar de ser contada de otra manera, y lo conseguimos. La mención es importante, estar en el palmarés de Locarno es algo magnífico, sobre todo porque abre más caminos a la película en otros festivales y atrae la atención del público, que para nosotros es algo muy importante. Queremos reactivar el interés en el cine nacional.



¿Cómo fue la respuesta del público, por un lado, y de los críticos, por otro, en Locarno?

El público se conectó mucho con el film, algunas personas me contaron que la película las hizo llorar, la gente aplaudió mucho y quedó muy interesada por el mundo minero, la mina y sus misterios.

La crítica tuvo muy buena respuesta a la película. Varios la nombraron como una de las mejores películas del festival. Los que se sintieron más afines fueron los críticos que hablan castellano. Esto por quedar muy impresionados por las particulares formas de hablar que se retrataron y por el humor que maneja la película.



Los aspectos técnicos de la película fueron elogiados ¿Cómo fue el trabajo de fotografía y sonido con el bajo presupuesto que manejaban?

Creo que los resultados son el reflejo de un trabajo orgánico en el tiempo entre todos los elementos fílmicos que se conjugan orgánicamente. Al tratarse de un cine sensorial, es solo de esta manera que el público logra sumergirse en esta propuesta, es por esto que se trata de una película que, lastimosamente, pierde un poco su fuerza si no es vista en cine, esto es algo que también mencionaron varios críticos.



La fotografía de Pablo Paniagua es magnifica, logró capturar con muy pocos recursos las inquietudes que yo tenía respecto a la oscuridad y a los movimientos de cámara. También me interesó trabajar con mucha rigurosidad la puesta en escena y los encuadres. El diseño de sonido lo hice junto a algunos técnicos argentinos en Buenos Aires, principalmente nuestro gran amigo Pepo Razzari, de Periférica. El sonido es también una capa fundamental del film que sostiene la profundidad de campo y la oscuridad. Todo fue de bajísimo presupuesto, pero con lo que teníamos tratamos siempre de buscar lo mejor dentro de los objetivos que teníamos.



Periodistas y críticos de Bolivia mencionaban durante el proceso de realización de tu película que sería como un examen final después de todos los cortos que estuvieron haciendo desde Socavóncine ¿Lo considerás así?

Para mí esto se trata de la finalización de un largo proceso personal.

Como director, y en las cabezas de área más importantes como la fotografía o el montaje, sí es una gran satisfacción lograr finalmente haber hecho un largometraje y haber tenido tan buenos resultados.



Creo que no es una consecuencia lógica de todo el trabajo de Socavón; Miguel Hilari ya había realizado un largometraje documental también con excelentes resultados y otros miembros están preparando sus largometrajes que también son procesos aun por realizar. Para mi hablar de exámenes no da, para mí el cine es una forma de vida



¿Cuál es el futuro de Viejo Calavera ahora? ¿Seguirá rotando en festivales? ¿Cuándo se estrena en Bolivia?



Pronto tendremos muchas más buenas noticias y Viejo Calavera seguirá recorriendo el mundo en varios festivales. La película tendrá su estreno nacional en el mes de Octubre en Huanuni, junto a una proyección de prensa en La Paz y tendrá su estreno comercial en las salas en noviembre de este año. La verdad quisiéramos estrenar antes pero lastimosamente no tuvimos mucho tiempo ni dinero para pensar en el marketing, y es muy poca gente que sabe de la existencia de esta película en nuestro país; por otro lado la prensa no ayudó, fueron muy pocos los medios que estuvieron interesados en esta película. Entonces necesitamos tiempo, la gente tiene que ir a ver esto al cine, se van a sorprender estoy seguro.