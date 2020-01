Óscar a la vista

Y el Óscar es para... Mañana esta frase se repetirá 24 veces en el Teatro Dolby de Hollywood, donde se hará la octogésima novena versión de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En Bolivia se podrá seguir la ceremonia a través de la red nacional Unitel (21:00, entrega de premios) o TNT (una hora antes por la esperada alfombra roja).

Todo sobre el Óscar

Desde que se lanzaron los nombres en las 24 categorías, las expectativas crecieron en torno a cada uno de esos filmes. Nueve de ellos buscarán la gloria, La La Land (14 nominaciones), seguida por La llegada (8), Luz de Luna (8), Manchester frente al mar (6), Hasta el último hombre (6), León (6), Sin nada que perder (4), Fences (4) y Figuras ocultas (3).

Los expertos aseguran que La La Land se convertirá en la gran ganadora, pero otros creen que no faltará la sorpresa, como el año en que En primera plana deslizó a otra favorita, El renacido, filme que le dio su primer Óscar a Leonardo DiCaprio.



Ryan Gosling o Casey Affleck se coronarán como mejor actor y Emma Stone o Isabelle Huppert, mejor actriz. Como mejor película de habla no inglesa ganaría la película dramática iraní-francesa The salesman y en animada, las más fuertes son Moana y Zootopía (ambas de Disney) Todo lo sabrás mañana. ¡Ah...! No te olvidés de tuitear!