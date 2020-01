Facebook planea ofrecer Internet gratis al mundo

Facebook no solo apunta a convertirse en la mayor red social del mundo, sino también busca ser el nuevo y mejor proveedor de Internet de Estados Unidos y el mundo.



La compañía aseguró que ya se encuentra negociando con el Gobierno estadounidense para poder ofrecer acceso a Internet de manera gratuita a través del servicio Free Basic.



El programa tiene como fin permitir a las personas menos pudientes de las áreas rurales de EEUU. Al menos 49 países en vías de desarrollo ya cuentan con este servicio, sin embargo las críticas no se hicieron esperar, por ejemplo, en la India, donde fue bloqueado al asegurar que la red social pone en desventaja a los competidores en la web y a otros proveedores de Internet.



Por ello, la compañía busca llegar a un acuerdo con las autoridades políticas y reguladoras para evitar el cierre que vivió en Nueva Delhi en febrero.



En ese sentido, Facebook tomó un cambio en el rumbo de Free Basics con su actualización, para permitir que terceros ofrezcan sus servicios como parte del programa, siempre que cumplan con los términos y no usen videos o fotos de alta definición que consuman datos en exceso.



"Aunque no tenemos nada que anunciar, la misión de Facebook es conectar al mundo y siempre estamos explorando formas de lograrlo, incluso en Estados Unidos", indicó la empresa en un comunicado.