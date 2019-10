Las 10 frases de Evo en la posesión del gabinete

1.tEnriquecimiento ilícito. “La política no es negocio para los ministros, la política no es enriquecimiento para ministros. La población puede revisar cuántos ministros se fueron como terratenientes, banqueros y empresarios”, planteó.



2. Injerencia. "Este gabinete no es solo es jurídico, técnico y económico sino político, aquí hay que responder políticamente a las agresiones políticas internas y externas, económicamente también. Es importante la parte técnica y jurídica, pero también se debe actuar como un cuerpo político", recomendó.



3.tAgenda patriótica. “Qué es nuestra responsabilidad ahora. Tenemos que repasar nuestros compromisos de las elecciones nacionales y el programa. Tenemos la obligación de arrancar esta gestión con la agenda patriótica”, recordó.



4.tHora boliviana. “¿Hasta cuándo la llamada hora boliviana? Vamos a acabar con la hora boliviana por ahora se llama hora Evo. Ministros no seamos impuntuales“, indicó.



5.tOposición política. “Quiero pedir a los opositores que sean propositivos. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, algunos quieren volver al pasado con privatizaciones y organizaciones internacionales, es su derecho, pero queremos propuestas concretas para trabajar por el pueblo”, dijo.



6.tMedios de comunicación. “Antes cuando teníamos reuniones de gabinete cada ministro tiraba para su lado y los medios aprovechaban para mostrar como una lucha todos contra todos. Los medios se mandaban la parte, doble pantalla de la discusión de ministros”, recordó.



7. Medios. “Algunos medios de comunicación te jalan la lengua para contradecir al presidente, al vicepresidente o a los ministros. Aprendí a que no estamos siempre obligados a responder. Solo por culpa a algunos medios estuvimos obligados a cambiar algunas autoridades”, lamentó.



8.tHidrocarburos. “Lo mas fuerte de este Gobierno fue la nacionalización de los hidrocarburos y los medios para hacernos fracasar acusaron de corrupción a funcionarios de YPFB”, indicó.



9.tFF.AA. y Gobierno. “Desde arriba mandaban a hacer golpes de Estado, cuando los partidos de izquierda surgían para liberar al pueblo. Tres comandantes por 18 horas de presidente en 1965, cuando había cogobierno. Así no se puede planificar y habrá desarrollo”, dijo.



10.tInjerencia 2. “El imperio está haciendo un experimento en Chuquisaca porque hay cuatro candidatos a gobernador del MAS, no es la derecha nacional sino la derecha internacional que debilitando y fraccionando votos”, denunció.