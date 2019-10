Prevén destrabar nudo vehicular de la Grigotá

Desde las 6:30 de mañana, la Alcaldía anulará para los conductores de vehículos todos los giros a la izquierda, posibles hasta hoy en la intersección de la avenida Grigotá y 2.º anillo. El objetivo de esa medida parece difícil: destrabar por completo ese ‘nudo’ que congestiona el tráfico en la rotonda del monumento del Chiriguano, donde hasta 8.200 motorizados circulan lentamente en horas pico, como si allí se manejase para una procesión.



Quien planteó el desafío ayer fue Freddy Arauco, secretario de Obras Públicas. “Tenemos un tráfico de más de 8.200 vehículos en horas pico. Con los cambios que vamos a aplicar, podemos duplicar la capacidad de flujo vehicular en este nudo”.



La idea es reproducir los cambios en la circulación que se aplicaron ya en ocho intersecciones del 2.º anillo; entre ellas la de la Santos Dumont, la Madre India, la Virgen de Cotoca y la de la avenida Cristo Redentor, donde se redujeron los cruces de cuatro tiempos a solo dos.



Arauco explica que la diferencia es que en la Grigotá, actualmente, no hay cuatro tiempos de semáforo, pero que los giros a la izquierda y el cruce desordenado de minibuses intermunicipales (que por ley no deberían ingresar al 2.º anillo), micros y taxis por esta rotonda la han convertido en un problema diario, entre las 7:30 y 9:00, entre las 12:00 y las 13:00; y entre las 19:00 y las 20:00. Las horas pico.



Los cambios

La comuna informó de que los conductores que vengan del norte por el 2.º anillo y deseen ingresar por la Grigotá hacia el primer anillo, deberán seguir sobre el anillo, pasar la rotonda hasta la calle Tristán Roca y girar a la derecha para luego tomar la Río Grande hasta ingresar a la Grigotá y encaminarse.



La idea es igual para el que viene por la Grigotá desde el sur y quiere tomar el carril norte del segundo anillo como para el que viene por la Grigotá desde La Ramada y quiere ir hacia El Trompillo: se debe cruzar la rotonda y una cuadra después girar tres veces por la derecha para tomar rumbo.



Rolando Ribera, director de Semáforos y Señalización Vial, advirtió que los minibuses que vienen de El Torno y La Guardia ya no cruzarán el segundo anillo, sino que girarán por derecha para volver a su origen por la Tomás de Lezo