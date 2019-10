Luis Fonsi halaga nuevo videoclip de Avionica

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi halagó la producción del videoclip "Instinto Animal", del EP "Electricidad" que estrenó el cantautor cochabambino José Mrochek conocido artísticamente como Aviónica.



"Felicidades al brother @Andres_Saavedra. Me encanta la producción bro! Gran proyecto", indicó el artista al compartir el video en su cuenta de Twitter. Esta publicación ya tiene 97 retweets y 164 favoritos.



Las imágenes, realizadas en la ciudad de Toronto, se desarrollan en una fiesta donde hay pequeñas historias que van detonando ese instinto de sus protagonistas en medio de juegos de seducción.



"No creo que haya persona en el mundo que no haya sentido celos y no creo haber visto mejor plasmado ese sentimiento como se lo ve en este video", indicó Jose Mrochek.



El trabajo de arte, fotografía, producción y dirección, estuvo a cargo de Taylor Fox y Christian Bielz, una dupla reconocida en el ámbito del cine y el video, y triunfadores en el campo musical, pues se llevaron el premio Grammy a Mejor Video 2013 por su trabajo audiovisual del tema "Eres Tú" del cubano Alex Cuba.



"Instinto animal" es una propuesta pop con influencia ochentera gracias al uso de los sintetizadores. Fue este particular sonido el que sirvió de inspiración a su equipo de producción para crear el concepto audiovisual.



Si aún no viste ningún video de Avionica, te dejamos un par de ellos para que disfrutes de su música.



Avionica - "Para Vos"

?Música: Avionica

Letra: Cacho Romero / Avionica

Productor: Sebastian Krys

Director: Ariel Annexy Labault

Ilustraciones y Animaciones: Jose Gutierrez

,



?Avionica - Desde Cero

?Música : Avionica

Letra : Vega

Productor : Sebastian Krys,