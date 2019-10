"Belaunde puede salir como Pedro por su casa el 22 de marzo e irse a un tercer país", sentenció el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, en referencia a la posible salida de Bolivia del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio.



La autoridad explicó, en declaraciones al diario limeño El Comercio, que debe llegar al país la solicitud de extradición formulada por el vecino país o la justicia nacional debe ampliar por 60 días la detención domiciliaria para esos fines. Sin ambas decisiones, el ciudadano quedará libre este sábado 21.



"La ley le concede 30 días para que regularice su situación o para que vaya a un tercer país. No hay que olvidar que tiene una detención domiciliaria con fines de extradición que vencerá el 21 de marzo", aseveró la autoridad.



Sin embargo, contra el empresario también pesa una orden de captura internacional, pero "igual tiene 30 días para regularizar su situación. Si Martín Belaunde Lossio puede cruzar o no la frontera por este tema de la captura internacional, ya es otra cosa. Él sabe, creo, que no podrá hacerlo", agrega Moldiz.



Durante la víspera, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, afirmó que "Perú tiene que retirar la solicitud de detención preventiva para que la justicia analice si amerita la expulsión".