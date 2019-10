¿Donde están las mujeres en la política Argentina?

Con solo tres candidatas entre quince aspirantes, las mujeres han quedado relegadas en la pelea electoral argentina, apenas ocho años después de la victoria de Cristina Fernández, la primera presidenta electa del país.



Las diputadas Margarita Stolbizer (centroizquierda) y Elisa Carrió (centroderecha), junto a Manuela Castañeira (izquierda) son las únicas mujeres que aparecerán en las papeletas el próximo domingo como candidatas a la Presidencia.



En Argentina, las leyes establecen un cupo femenino obligatorio del 30 por ciento en las listas de candidatos, pero son pocas las mujeres que aparecen en los primeros puestos.



Las probabilidades de llegar a octubre



La presencia femenina puede mermar aún más después de las inminentes elecciones primarias, puesto que según los sondeos, solo Stolbizer podrá conseguir la cantidad de votos necesarios para presentarse a las generales de octubre.



Las encuestas señalan que Carrió perderá la posibilidad de ser candidata a la Presidencia a manos del conservador alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, con quien compite dentro del opositor frente Cambiemos.



Castañeira, en cambio, es posible que en las primarias no alcance el mínimo del 1,5 por ciento de los votos que establece la legislación argentina para presentarse en las presidenciales del 25 de octubre.



Una campaña feminista



Una de las candidatas en la listas de los Progresistas es la diputada Victoria Donda, que aspira a renovar su banca al encabezar la lista porteña.



Con el lema "La fuerza de las mujeres" avanza la campaña de Donda.

"Me gritaron trola y que me lo merecía por usar escote. Después, me dijeron que muestre más lolas, que me convenía casarme y tener hijos", relata Donda en su anuncio de campaña.



Recientemente, la diputada amamantó a su hija en una sesión del Congreso e instaló la discusión sobre maternidad y trabajo. "Me parece que está bueno ponerle el cuerpo a las discusiones. Si mi hija tiene hambre y quiere la teta, yo se la voy a dar. Esté hablando quien esté hablando", remarcó.



El panorama electoral en Buenos Aires



En la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, solo hay dos candidatas entre trece. La actual vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, es una de las que buscará convertirse en la primera gobernadora mujer de la provincia.



Con un sólido 23 por ciento en la intención de voto, Vidal alcanza al jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el mejor posicionado del oficialismo para la pelea por la Gobernación.



Sin embargo, la segunda de Mauricio Macri en la capital argentina queda rezagada si se suman todos los votos para el kirchnerismo, que trepa hasta el 41 por ciento según las encuestas.



Tampoco tuvieron suerte las mujeres en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en las que triunfó el macrista Horacio Rodríguez Larreta el pasado 19 de julio.