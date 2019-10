4 alimentos que se podrán cultivar en Marte

Investigadores de la Universidad de Wageningen en febrero pasado hablaban de un proyecto desarrollado que tenía como propósito analizar las características nutricionales y la seguridad de los alimentos que se podrían cultivar en la Luna o en Marte. Se había demostrado que la producción de alimentos era factible, para ello se utilizaron suelos de composición y características similares que fueron proporcionados por la NASA.

Sin embargo, no se había analizado si estos alimentos serían seguros para los seres humanos debido a su alto contenido de metales pesados de los suelos utilizados, cadmio, plomo, arsénico, etc., elementos que no impiden el desarrollo de las plantas pero que son tóxicos.



Por ello, se decidió poner en marcha un nuevo experimento en el que se cultivarían diferentes alimentos para analizar si las plantas absorbían los metales pesados y si sus frutos podrían ser peligrosos para la alimentación humana. Pues bien, ya se han dado a conocer los primeros resultados. El responsable de esta investigación, el botánico y ecologista Wieger Wamelink, explica que hasta el momento cuatro variedades de alimentos se podrán cultivar y comer en Marte con seguridad.



Los investigadores explican que los rábanos, tomates, guisantes y centeno, se pueden cultivar y comer con seguridad. El rábano es el alimento que más metales pesados ha integrado en su composición, sus niveles en aluminio, hierro y níquel es relativamente mayor, pero se considera que la razón es la contaminación ambiental, por lo que si los rábanos se lavasen, probablemente los niveles de estos metales se habrían reducido.



Ya en el 2015 se lograron producir 10 variedades diferentes de verduras y cereales en un suelo con características similares al de Marte y de la Luna, ahora se analiza la composición y seguridad de estos alimentos, pero lamentablemente sólo se han podido investigar cuatro de las 10 variedades. Este año se ha preparado una nueva investigación que tiene como cometido analizar, además del contenido en metales pesados en las variedades alimentarias producidas, su composición en vitaminas, flavonoides y alcaloides. Ya se ha iniciado la primera fase del cultivo de habas, rábanos, espinacas, rúcula y berros. El resto, incluidas las patatas, se llevará a cabo en una segunda fase.