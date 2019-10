Estadio de Quilmes revienta hoy con Kjarkas y Ch’ila Jatun

A cinco días del gran concierto de Kjarkas y Ch’ila Jatun en la provincia Quilmes de Buenos Aires, el 95% de las entradas ya estaba vendido y hasta hoy, el gran día, se cubrió la totalidad, lo que anticipa que 25.000 personas, entre bolivianos y argentinos, bailarán al ritmo del charango y la zampoña. Hoy, desde las 10:00, empezará el 1.er Megaencuentro de Fraternidades en el que se reunirán 30 grupos de morenada, tobas, tinkus y caporales, y que tendrá como número principal la actuación de los Kjarkas y los Ch’ila Jatun.



Ambas agrupaciones bolivianas actuarán desde las 19:00, en un escenario de 20 metros de largo por 10 ancho, que costó 1.900.000 de pesos argentinos ($us 212.530) a Guernica Producciones. Los Kjarkas llevaron un ballet propio, mientras que a Ch’ila Jatun lo acompañarán bailarines argentinos.



Esta empresa, que tiene 15 años de trayectoria en organización de eventos y que trabajó en espectáculos de Maná, Charlie García y Los Piojos, habilitó la totalidad del estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner para el concierto de los bolivianos, que tendrá los sectores campo, platea y vip, con precios que van desde los 300 hasta los 1.000 pesos argentinos.



El programa boliviano

Jorge Luis Durán, encargado de la producción, detalló que en la mañana y en la tarde las fraternidades se presentarán junto a artistas argentinos de folclore en un escenario paralelo de 15 por 10 metros.

A las 19:00 Ch’ila Jatun empezará los números centrales de la noche.

En su repertorio estarán Boquita de miel, Amantes, No sabes amar, Bella mujer, Justicia para vivir, Me cansé de amarte, Yana ñawi, entre otros temas en dos horas de su turno.



A las 21:30, los Kjarkas desplegará también en dos horas su repertorio clásico con Bolivia, Imillitay, Wayayay, Jilguero Flores y Siempre he de adorarte, por nombrar algunos, y en una segunda parte incluirá canciones más nuevas entre las que están Fría, Cicatrices, Munasquechay y Vivo por ti, adelantó Gonzalo Hermosa (joven).

Durante la semana los bolivianos concedieron entrevistas a los canales Crónica TV, C5N, canal 26 y fueron invitados al programa de Marcelo Tinelli,

DE MODA. Durán contó que es sorprendente la cantidad de fanáticos jóvenes que tiene Ch’ila Jatun allí