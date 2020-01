... Cara a cara

. La Asamblea Legislativa declaró desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y suspendió la votación para el 3 de diciembre. El argumento es que no se logró completar el cupo de postulantes varones, mujeres e indígenas, según manda el reglamento. Sin duda es una muestra de que el proceso no estuvo bien encaminado, ya que desde un principio hubo cuestionamientos a la preselección de los candidatos con pasado político partidista. Ojalá que con este nuevo plazo se completen los cupos de aspirantes y se disipen todas las dudas.Así clamó el DT Víctor Hugo Antelo al referirse a la gran actuación del volante beniano Juan Carlos Montenegro (20), que el domingo anotó dos de los tres goles con que Guabirá le ganó a Sport Boys. Sobre su actuación dijo que “la camiseta no le pesó. Hay que cuidarlo, no me lo agranden. Él todavía es muchacho y la fama es complicada”. Tiene total razón Antelo, pero el mensaje no solo debe llegar para la prensa, sino también para los dirigentes que tienen obligación de cuidar a la nueva promesa azucarera.. Donald Trump acaba de revertir el acercamiento entre EEUU y Cuba, iniciado por Barack Obama. El republicano decidió limitar viajes a la isla, prohibir el flujo comercial con el conglomerado militar (60% de la economía) y retomar el discurso de confrontación.