Solo el MAS se registró para verificar votos en los referendos?

No existen organizaciones políticas, de la sociedad civil ni de los pueblos indígenas registradas para hacer campaña por el "no" en los referendos del 20 de septiembre en los departamentos de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba.



Por esa razón, sólo los delegados del Movimiento Al Socialismo (MAS) tendrán posibilidad de validar las actas en los diferentes recintos electorales de estos departamentos.



El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni, fue quien confirmó que sólo delegados de las organizaciones acreditadas para hacer campaña en espacios públicos y propaganda en medios de comunicación por alguna de las dos opciones, podrán participar del acta de cómputo.



“Sólo acreditados por el Sí y por el No serán esos los delegados, nuestra impresión es que no pasa por los delegados (el control) es un componente adicional porque a plenitud la garantía y transparencia están garantizados por los jurados electorales”, aseguró Exeni, en un encuentro con los medios de comunicación, delegados de organizaciones políticas y analistas.



El registro de organizaciones



La página web del Tribunal Supremo Electoral reporta que de las 35 organizaciones se registraron, 9 apostaron por el "no" a las normas autonómicas en los departamentos de Santa Cruz (para el referendo de Charagua), Oruro y Potosí. En La Paz. Cochabamba y Chuquisaca sólo se registraron a favor del "sí".