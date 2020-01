Milagro Sala es condenada a tres años de prisión

La activista opositora Milagro Sala, cuya detención causa polémica en Argentina, fue condenada ayer por la tarde a tres años de prisión en suspenso por daños durante una marcha convocada en 2009 contra un senador en la norteña provincia de Jujuy. Es decir, que la dirigente no irá la cárcel porque las penas menores a tres años en Argentina son excarcelables.



Sala, una líder social y política de 52 años, no estuvo presente en aquella violenta marcha contra el actual gobernador y entonces senador Gerardo Morales, aliado del presidente Mauricio Macri (centroderecha).

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Sala, afirmó luego del veredicto que "no hay ninguna prueba válida que asegure que Milagro mandó a alguien a romper nada". La propia Sala había adelantado que la justicia provincial de Jujuy la declararía culpable y había instado a los jueces de la causa a que "no se dejen apretar por el poder político".



Sala estuvo detenida preventivamente desde el 16 de enero. / AFP