Mirá el discurso polémico de la esposa de Trump

Al menos un pasaje del discurso de Melania Trump del lunes por la noche en la Convención Nacional Republicana tiene un parecido inconfundible al que dio Michelle Obama durante la Convención Demócrata de 2008.



La comparación de las transcripciones muestran que el discurso de Trump prácticamente copia un párrafo del que dio la ahora primera dama durante la Convención Demócrata de Denver hace casi ocho años.



Lo que dijo Melania Trump el 18 de julio de 2016:



"Desde muy joven, mis padres me inculcaron los valores de trabajar duro por lo que se quiere en la vida, que la palabra de uno es un compromiso y que hay hacer lo que se dice y cumplir con las promesas, tratar a las personas con respeto. Me enseñaron y mostraron valores y moral en su vida diaria. Esa es una lección que continúo pasándola a nuestro hijo".



"Y tenemos que pasar esas lecciones a las muchas generaciones que siguen. Porque queremos que nuestros hijos en esta nación sepan que el único límite a sus logros es la fuerza de sus sueños y su disposición a trabajar para ellos".



Lo que dijo Michelle Obama el 25 de agosto de 2008:



"Barack y yo fuimos criados con muchos de los mismos valores: trabajar duro por lo que se quiere en la vida, que tu palabra te compromete y hacer lo que se dice que se va a hacer, que hay que tratar a las personas con dignidad y respeto, incluso si no los conoces, e incluso si no estás de acuerdo con ellos".



"Y Barack y yo propusimos construir vidas guiadas por estos valores, y pasarlos a la siguiente generación. Porque queremos que nuestras hijas – y todos los niños en esta nación- sepan que el único límite a la altura de sus logros es el alcance de sus sueños y su voluntad de trabajar por ellos".



La controversia



La campaña de Trump emitió un comunicado al respecto: "Sobre la elaboración de su hermoso discurso, el equipo de escritores de Melania tomaron notas de su vida, y en muchas instancias se incluyeron fragmentos que reflejan su propio pensamiento. La experiencia de Melania como inmigrante y su amor por Estados Unidos brillaron a través de su discurso, lo que lo hizo un éxito".



Anteriormente, Melania Trump le había dicho a la NBC que ella lo había escrito "con la menor ayuda posible".



Más tarde, el jefe de campaña de Trump, Paul Manafort negó que las líneas del discurso de Melania fueran copiadas. "Había palabras similares. Esto no es plagio", dijo Manafort a CNN.



Después del discurso de la esposa del magnate, un antiguo escritor de discursos de Obama, Jon Favreau, publicó un tuit que se volvió viral. "(Para ser honesto), estoy más ofendido por cada uno de los otros discursos que por los párrafos plagiados de Melania".,