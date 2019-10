Nueva York lista para recibir la dura tormenta

Las autoridades de Nueva York aseguraron este viernes estar "preparadas para lo peor" ante la primera tormenta de nieve de la temporada, que se espera impacte con fuerza en la ciudad a partir de la madrugada del sábado.



"Tenemos experiencia en combatir tormentas y estamos preparados para afrontar el peor de los pronósticos. Estamos más equipados", dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en una rueda de prensa para detallar las medidas que adoptarán las autoridades neoyorquinas a fin de paliar el impacto de la tormenta.



El gobernador compartió las directrices del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que recomendó a los habitantes de la ciudad no salir de casa si no es "estrictamente necesario".



Según el pronóstico meteorológico, se espera que caigan en Nueva York entre 20 y 30 centímetros de nieve, con fuertes vientos y posibles inundaciones en la costa.



"Los ciudadanos también deben colaborar y no salir de casa si no es necesario. Hay que evitar riesgos y no poner en peligro la vida de nadie", insistió Cuomo, que admitió que pese a no ser la "peor" previsión meteorológica de la historia, "no hay que tomarla a la ligera".



Por su parte, la responsable del tráfico del estado, Veronique Hakim, aseguró que la Autoridad del Transporte Metropolitano (MTA) está preparada para mantener un "buen funcionamiento" del transporte público, aunque admitió que "los retrasos son inevitables en este tipo de situaciones".



Vuelos afectados



A pesar de que las autoridades dicen estar preparadas para la tormenta gracias a un amplio dispositivo de emergencia que permitirá mantener operativos los principales aeropuertos de Nueva York, cientos de vuelos ya acumulan retrasos y cancelaciones para este fin de semana.



El aeropuerto John F. Kennedy, que recibe el mayor flujo de pasajeros de la ciudad de Nueva York, registró este viernes 130 cancelaciones y un total de 85 retrasos, mientras que el aeropuerto de La Guardia canceló hoy 215 vuelos y acumula hasta 109 retrasos.



Por otro lado, el aeropuerto de Newark, que pese a estar en Nueva Jersey es el segundo aeropuerto con más flujo de pasajeros a Nueva York, también canceló 219 vuelos y registró 77 retrasos, según informes de la industria aérea.



De hecho, las principales aerolíneas que operan en Estados Unidos informaron de la suspensión de sus vuelos a los aeropuertos próximos a Nueva York y toda la zona noreste del país.