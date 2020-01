... Cara a cara

Desde el 15 de mayo San Julián no tiene policías. Se replegaron cuando ocurrió un linchamiento y desde entonces la población ha vivido sin vigilantes. No sabemos con precisión si hubo allí casos delictivos graves últimamente, pero aparentemente no. Quiere decir que es posible que funcionara en días pasados la autorregulación o la autovigilancia que impone la sociedad, pero lo deseable o lo ideal es que funcionen las instituciones, en este caso la Policía. El Estado debe estar en todas partes cumpliendo sus roles. Por eso, esperamos que hoy o en las próximas horas la situación vuelva a la normalidad. Y, sobre todo, que los terribles hechos pasados no se repitan ni que reine la impunidad.

Los malos arbitrajes causan malestar y sospechas en el fútbol. Ahora hay muchas dudas sobre la actuación del árbitro que dirigió la final por el ascenso a la Liga. No fue un partido normal, ya que un penal cobrado después de que un juez de línea marcara una posición adelantada abrió la senda del triunfo al equipo que ascendió. Sin desconocer los méritos deportivos del nuevo club liguero, la indignación de Destroyers es plenamente justificada con el hombre de negro que cobró un penal sin aceptar el fallo previo de otro miembro de la terna arbitral. Como en otros ámbitos de la vida, en el fútbol hay algunos jueces que no dan confianza. La dirigencia de este deporte debe identificar a los árbitros que provocan zozobra en finales a las que se llega con gran esfuerzo. Depurarlos es una urgencia.

Puerto Busch es una clara opción de salida al Atlántico, en medio de las crecientes tensiones con Chile. Por eso nos ilusiona el interés italiano de financiar infraestructura para hacer realidad un viejo sueño y atender una necesidad.