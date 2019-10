Zapata está fortalecida y dirá su verdad, dice su tía

La ministra de Transparencia, Lenny Valdiavia, emplazó a la ex novia de Evo Morales, Gabriela Zapata, a presentar en un plazo de 24 horas ante un juez al hijo que tuvo con el presidente. Desde la familia se anticipa que en ese tiempo la joven empresaria saldrá a decir su verdad.



"Ella presentará su postura en el mismo tiempo. Vamos a ver la forma en la que ustedes se pongan al tanto", dijo este domingo en entrevista con EL DEBER la tía de la ex gerente de la empresa China CAMC, Pilar Guzmán, que el sábado fue la encargada de revelar que el menor está con vida.



La familiar de Zapata dijo que tras la decisión de la detención preventiva, Zapata "se siente muy fuerte y está tranquila", aunque ahora prefirió ser más cauta y evitó ratificar su versión sobre que el hijo del mandatario está con vida.



"Como familia estamos muy molestos porque se comete una injusticia, pero ni modo todo sucede por algo (...) Todo van a tener, todo van a tener en sus manos. En su momento vamos a ver eso", acotó la tía de la empresaria.



Este domingo comenzó a circular en Facebook un mensaje de una página que se le atribuye a Gabriela, en la que ella admite que el menor falleció y pide respeto por ese suceso. La familia niega su veracidad, debido a que "hace tiempo que no tiene cuenta, no sé de qué época será eso".



Además, Guzmán agregó que "ella dice que se siente con más fuerza, no va a decaer de salud y está muy bien de ánimo". Hoy la ministra Valdivia dijo: "¿Por qué Gabriela Zapata le ocultó esto al presidente?", a tiempo de ratificar que a Morales le informaron en 2007 el deceso del menor.



