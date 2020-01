García Meza y Arce Gómez, condenados en Italia

El ex presidente boliviano Luis García Meza Tejada y su exministro del Interior Luis Arce Gómez fueron sentenciados ayer a cadena perpetua, junto a otros exrepresores, por la justicia italiana, por el proceso del Plan Cóndor. Ambos exmilitares están condenados a 30 años de presidio por delitos de lesa humanidad, que cumplen actualmente en el país.

Los jueces de la Tercera Corte de Roma condenaron con firmeza a ocho responsables del operativo militar pactado entre las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes, pero absolvieron a 18 oficiales y civiles, una sentencia que decepcionó a familiares de las víctimas y a autoridades que asistieron a la lectura de la sentencia en la sala de máxima seguridad de la cárcel romana de Rebibbia.

Igualmente fueron condenados a cadena perpetua los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y los peruanos Francisco Morales Bermúdez -presidente de facto entre 1975 y 1980-, así como a Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

Los jueces pidieron cadena perpetua también para el uruguayo Juan Carlos Blanco, exministro de Relaciones Exteriores, condenado por la muerte de Álvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974.



La mayoría de los absueltos son uruguayos, militares, agentes de los servicios secretos a los que la justicia italiana consideró que no hay pruebas suficientes de que cometieron los delitos por los que se los juzgaba. Fue absuelto el excapitán de navío uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único de los acusados que reside en Italia y que no asistió a la lectura de la sentencia.

Apelación



El exdictador Luis García Meza apelará la sentencia a cadena perpetua que el Tribunal de Roma dictó ayer contra él y contra otros siete exmilitares de Latinoamérica por crímenes cometidos contra italianos en el denominado Plan Cóndor, informó su abogado, Frank Campero.

El abogado dijo que reciben la sentencia "de la manera más tranquila" porque conocían cuál sería el fallo y procederán a apelar porque el ex militar boliviano no se ha podido defender, ya que, alegó, no les llegó la notificación de la demanda y se enteraron del proceso por la prensa.



García Meza, extraditado a Bolivia desde Brasil en marzo de 1995, fue sentenciado por un tribunal boliviano a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de su dictadura. Está detenido en el penal de Chonchocoro, al igual que su ministro del Interior Luis Arce Gómez.

Campero aseveró que García Meza, de 87 años, tiene una válvula aórtica, por lo que no sabe "hasta dónde tendrá alcance la sentencia".



Por su lado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que esa es una sentencia sui géneris, ya que García Meza y Arce Gómez se encuentran cumpliendo una condena en el país, pero que la jurisprudencia señala que la condena más larga es la que vale, podrían pedir la extradición, aunque eso lo dilucidaría el Tribunal Supremo.

La sentencia de cadena perpetua aplicaría después de que García Meza cumpla sus 30 años de prisión, en 2025