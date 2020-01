Bolivia acusa a Chile de 12 atropellos en Antofagasta

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, rechaza los argumentos de Chile del pasado 5 de junio, donde pretende justificar los constantes "atropellos e incumplimientos" al Derecho Internacional y acuerdos bilaterales, en desmedro del comercio exterior boliviano.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile pretende desconocer sus obligaciones en virtud del Tratado de 1904 y acuerdos posteriores, dado que de estos instrumentos si emanan obligaciones relativas a tarifas portuarias y servicios a la carga boliviana, estos aspectos resultan medulares para garantizar el libre tránsito, por tanto deben ser acordados en actos especiales con Bolivia, más aun considerando que la empresa que otorga estos servicios es privada y opera bajo condiciones monopólicas en el puerto de Antofagasta", cita el documento.



Además detalla lo establecido en el artículo VI del Tratado de 1904, que indica que "la República de Chile, reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico".



Sostiene que "Chile reconoce que debe acordar tarifas con Bolivia, tal como indica el Comunicado que recuerda que la ex AADAA y Emporchi acordaron la tarifa de 0,85 dólares por tonelada desde 2003 por el concepto de uso de muelle para los embarques FIO provenientes de Bolivia, no aplicando el mismo criterio por otros conceptos por ejemplo la tarifa de estiba que se ha incrementado de 1.85 $US la tonelada en el año 2004 a 7.64 dolares la tonelada en el año 2015".



En días pasados, ejecutivos de la Empresa Portuaria de Antofagasta comunicaran a los exportadores el incremento de tarifas y otras medidas que limitan el comercio de la carga boliviana. El Gobierno boliviano y los transportistas rechazan la decisión unilateral.



La Cancillería argumenta que "Bolivia se encuentra en un proceso de industrialización, que requiere de vías y puertos para su producción. Las condiciones ofrecidas por el Gobierno de Chile por sus puertos son insuficientes para soportar este desarrollo, en este sentido Bolivia requiere que Chile cumpla con su obligación de otorgar el más amplio y libre tránsito en puertos que no atenten contra la vida de las personas y la salud de nuestra madre tierra".



