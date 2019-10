En septiembre se definirá curso del juicio marítimo

A mediados de septiembre se definirá el curso que tome el juicio marítimo que Bolivia inició contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según informó el agente nacional ante esa instancia, Eduardo Rodríguez Veltzé.



La autoridad, en entrevista con Patria Nueva, informó que en reunión con el agente chileno, José Miguel Insulza, con los tribunos de esa instancia se definirá si hay "una segunda ronda de réplica y duplica o se pasa directamente a las audiencias orales".



En la vecina nación estiman que el litigio podría extenderse por al menos otros 40 meses más, completando así 79, es decir, concluiría a fines de 2019. Sin embargo, esos plazos serán definidos por la propia Corte Internacional.



"Será la Corte la que disponga quien tiene razón y no el canciller (Heraldo) Muñoz (...) si el Canciller (chileno) hizo una referencia podría estar revelando algo que no lo está permitido", explicó el representante, en referencia a las afirmaciones del ministro del vecino país.



Sobre la contramemoria que entregó Chile en la víspera a La Haya, Veltzé y la defensa nacional, sostuvo que "hemos presentado la evidencia suficiente y esperamos llevar con la mayor seriedad y no estamos para especulaciones".