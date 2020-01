Los mosquitos invaden barrio Sausalito

Debido a las últimas lluvias los mosquitos cúlex, más conocidos como ‘puguillas’, se multiplicaron y no dejan en paz a los vecinos del barrio Sausalito, en especial a los niños, pues al picar dejan ronchas que luego de ser rascadas se infectan. Tras el pedido de auxilio del vecindario, ayer por la mañana dos brigadas del Servicio Departamental de Salud (Sedes) se desplazaron para fumigar la zona.

Desesperada, Beatriz Oni hizo cortar pasto y lo quemó, pues cuando está verde genera humo denso con el cual espanta los zancudos que no dejan tranquilos a sus nietos.

“Sé que es malo quemar basura porque daña el medioambiente, pero no me queda otra opción para deshacerme de los puguillas que son molestosos”, refirió Oni.

Su vecina, María Fernanda Jiménez, indicó que en su casa hay cuatro niños menores de cuatro años, los cuales lloran por las picadas. “Mis niños no aguantan las picadas, en especial cuando anochece, no hay dónde meterse”, anotó.

El director del Sedes, Joaquín Monasterio, llegó a la zona donde recomendó a los vecinos que limpien la maleza de los canchones y de las aceras, así como también que no dejen agua estancada ni cunetas contaminadas porque son el caldo de cultivo de los cúlex.



“Lo importante es que sepan que el cúlex no provoca enfermedades, solo molestias en la piel si se rascan, por ello es mejor que duerman con mosquiteros y que le pongan tela milimétrica a sus casas”, reveló.

Dengue

Sin embargo, mientras proliferan los puguillas, el Aedes aegypti no está provocando más casos de dengue, chikunguña ni zika en las dos primeras semanas del año.

“Han dado negativo los casos sospechosos, pero es bueno recordar a la gente que no deje a la intemperie las llantas y los envases de plásticos en desuso, pues allí se crían la larvas del Aedes aegypti”, anotó. Monasterio agregó que se fumigarán los barrios que lo pidan.