Planificá tu presupuesto las compras de Navidad no deben traerte deudas

Sí, la Navidad es la mejor época del año. Estás dispuesta a pasar en familia y a dejarle saber a cada uno de tus seres queridos cuánto los apreciás y no hay mejor forma que un regalo. Aún si el dinero para comprarlos es muy limitado. Para que los gastos de la época no te dejen deudas, la especialista en microfinanzas, Fátima Antequera, te enseña algunos tips muy útiles para hacer rendir tu dinero.Para la economista, el paso básico es hacer un presupuesto y asignar sumas a cada gasto que debemos o queremos hacer con los ahorros o el aguinaldo. “Creo que empezar un año sin deudas debe ser prioritario dentro de toda planificación. Por eso este ítem debe ser el primero en nuestro presupuesto”, afirma.La compra de regalos, abarrotes y enseres para el festejo debe realizarse con lista en mano para no gastar más de lo presupuestado e ir tiqueando cada compra realizada. Así también, se debe anotar cuando se invierte más o menos, recomienda Antequera.Para la experta, los ingresos por primas, aguinaldo y lo ahorrado durante el año deben ser suficientes para encarar la costosa época navideña. De esta manera, aclara que bajo ningún punto de vista se debe adquirir deudas para los festejos o en la compra de regalos.“La única justificación para adquirir una deuda en época de fin de año es para invertir en un viaje. Siempre y cuando, la cuota a pagar durante el año no incida demasiado en nuestros gastos mensuales. Realizar un viaje familiar es algo que compensa los gastos que podamos tener”, dijo.Otra recomendación es guardar una parte de los ingresos extras para afrontar los gastos de inicios de año, especialmente cuando se tiene hijos en el colegio o la universidad. “Iniciar el año con fondos suficientes para prever este gasto, mantendrá nuestras cuentas saneadas”, detalló la financista.De acuerdo al sitio web: Familias.com, lo más importante para disfrutar de la Navidad es reunir a tu familia. Una forma de ahorro es organizar la cena en una sola casa y compartir los gastos. Así como, organizarse para comprar los regalos de los niños y de los abuelos de la casa entre todos.Familias.com afirma que después de todo esta es una celebración religiosa que merece un tiempo de reflexión, en la que se debe hacer un balance del año y hacer un espacio para agradecer.Compartir y disfrutar de la comida, ayudar a los más chicos con sus regalos e intercambiar felicitaciones es otra de las pautas que da este espacio de la web.“Recordemos que Jesús nació en un pesebre, de la manera más sencilla. Él dejó claro que la riqueza más grande no está en lo material, sino en lo espiritual”, afirma en su texto.En resumen, como recomienda Antequera, la época de la Navidad no solo debe significar gastos, se debe hacer un balance sobre las compensaciones que se recibirá de lo invertido.A su vez, tomarse un tiempo para reflexionar y vivir el espíritu navideño no requiere grandes sumas de dinero