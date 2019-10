No hay supervivientes del avión egipcio, dice Grecia

El Comité de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil de Grecia descartó este jueves que haya supervivientes en el siniestro del avión de Egyptair y desmintió que los restos encontrados a entre 200 y 230 millas náuticas al sur de Creta pertenezcan al aparato.



El director de ese comité, Azanásios Binis, dijo que "no hay esperanzas de encontrar a nadie vivo" y afirmó que "los restos hallados no son del avión de Egyptair, eso es seguro".



"Ojalá encontremos restos porque eso nos permitiría localizar el avión y sus cajas negras, lo que nos llevaría a establecer las causas" del siniestro del Airbus, añadió.



El vuelo MS 804 de Egyptair que cubría la ruta París-El Cairo y en el que viajaban 66 personas, entre pasajeros y tripulación, cayó hoy al mar a unas 130 millas al sureste de la isla griega de Kárpatos, sin que por ahora se conozcan las causas.



Por lo que se sabe hasta el momento, el A-320 perdió mucha altura cuando ya llevaba entre 10 y 15 millas en el espacio aéreo egipcio y, según explicó el titular de Defensa griego, Panos Kamenos, "primero dio un giro de 90 grados hacia la izquierda, luego giró 360 grados hacia la derecha, mientras caía de unos 37.000 a unos 15.000 pies".



El ministro hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ofreció los detalles de la participación de Grecia en las operaciones de rescate, en las que han colaborado aviones turcos, griegos, franceses y estadounidenses, además de barcos egipcios y griegos.



Según comunicó la Aviación Civil griega, el avión entró en espacio aéreo de Grecia a las 2:24 hora local (19:24 HB). Mantuvo contacto con la torre de control de Atenas hasta las 2:48 hora local cuando se le indicó el trayecto que debía tomar hasta abandonar el espacio aéreo griego.



El controlador afirmó que el comandante del vuelo estaba alegre y le dio las gracias en griego. A las 3:27, la torre de control de Atenas trató de ponerse de nuevo en contacto con la aeronave para darle la salida hacia el espacio aéreo egipcio.



A pesar de hacer varias llamadas, el controlador no recibió respuesta, tras lo cual dio la voz de alarma y la nave se dio como desaparecida, indicó Aviación Civil en un comunicado.



Kamenos precisó que la señal pidiendo rescate llegó a las 3:37 hora local y que cuatro minutos mas tarde despegó un avión C-130 de las Fuerzas Aéreas para iniciar la búsqueda.