Pobladores de Guarayos bloquean la carretera

Pobladores de Ascensión de Guarayos instalaron a las cero horas de hoy un bloqueo en la carretera a Trinidad para exigir a la Gobernación cruceña el pago de las regalías y la contraparte para el desayuno escolar.



La medida se inició luego de que la dirigencia, que estuvo ayer en la ciudad capital, no lograra un acuerdo con las autoridades del gobierno departamental que asegura no deber nada a ese municipio.



El presidente del comité de bloqueo, Ángel Moirenda, confirmó vía telefónica que representantes de los padres de familia, de las juntas vecinales, del comité cívico y pobladores se encuentran bloqueando la vía “porque no fueron atendidos por la Gobernación”.



Moirenda manifestó que no levantarán la medida mientras el gobernador, Rubén Costas, no llegue hasta para iniciar el diálogo. “Ahora estamos pidiendo que el gobernador baje hasta aquí”, dijo el representante.



Asimismo, esta madrugada un contingente policial, de 150 efectivos, partió al lugar, pero Moirenda indicó que hasta esta hora no han llegado al lugar. Sin embargo, hay tensión entre los bloqueadores.