Desautorizan a Ardaya: Gobierno pagará la multa de los nueve

El Gobierno decidió pagar la multa de los nueve bolivianos sentenciados en Chile. Ayer, en tiempo récord, tramitó y aprobó un decreto supremo a través del cual transfiere a la Aduana Nacional cerca de $us 50.000 para pagar la multa interpuesta por la justicia chilena a los siete funcionarios aduaneros y dos militares apresados en el vecino país desde el 19 de marzo.

Además, en un comunicado de prensa, el ministro de Justicia, Héctor Arce, desautoriza a Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana, que un día antes había asegurado que tanto la defensa legal como la multa de los funcionarios condenados eran solventadas por “aportes voluntarios” de sus colegas.

“Hemos escuchado unas declaraciones un tanto desafortunadas de la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, que ha sido replicada por la prensa”, dijo Arce.

Se llamó a Ardaya, pero ayer, a diferencia del jueves, no contestó su teléfono.

Obligación de Estado

Los $us 49.834 que deben pagar los nueve bolivianos, se traducen en 32 millones de pesos chilenos, el valor de la mercadería que transportaba el camión interceptado por los funcionarios bolivianos en la frontera con Chile. Según la condena chilena, los funcionarios eran los que estaban cometiendo el delito de contrabando, pese a que la Aduana de su país sigue otro proceso contra los que acusaron a los nueve, por exactamente el mismo delito. A esa condena se suma el ingreso ilegal a territorio chileno y porte ilegal de armas. La sentencia fue de tres años y un día y se cambió por la expulsión de los funcionarios del territorio mapochino, además de la imposibilidad de volver a pisarlo durante 10 años para los aduaneros y 20 para los militares.

En este sentido, Arce considera la multa como injusta y justifica que el Estado la cancele porque militares y aduaneros estaban en una misión oficial de lucha contra el trasiego ilegal de mercancías y eran representantes del Estado boliviano.

Ayer, la Aduana Nacional incluso había publicado un agradecimiento a sus trabajadores en una solicitada en los principales medios de comunicación nacional. Hugo Siles, viceministro de Autonomías, aseguró que es normal que por solidaridad los colegas de trabajo de los detenidos en Chile quieran ayudar, pero es obligación del Estado defenderlos.

Trámite rápido

Fue el mismo presidente Evo Morales el que se encargó de confirmar que el Gobierno correrá con los gastos de repatriación de los funcionarios. Aseguró que había instruido que se hagan los trámites, “para que los compatriotas vuelvan lo más rápido posible a territorio nacional”. Desde Chile, el canciller Heraldo Muñoz aseguró que se expulsará a los bolivianos una vez la sentencia esté ejecutoriada y que esa tarea estará a cargo del Ministerio del Interior mapochino.



Muñoz también fue consultado sobre la afirmación de Evo Morales que Chile es la Israel de América Latina. Aseguró que solo responde a las afirmaciones de Morales una vez al mes y que tiene su cupo lleno por varias semanas. Desde La Paz, Siles explicó que la repatriación durará algunos días aún y que se espera recibir a los nueve bolivianos en la frontera y luego se reunirán con el presidente Morales, que los declaró mártires de la reivindicación marítima.

Para la oposición, no corresponden estos honores a los detenidos. El diputado Gonzalo Barrientos dijo a la agencia ANF que es cierto que Chile vulneró los derechos de los bolivianos, pero también el Gobierno boliviano actuó mal al utilizar de forma dogmática y política a los detenidos. Su colega de UD Amílcar Barral añadió que no se puede dar condecoraciones a ciudadanos que confesaron que robaron con violencia.



Mientras tanto, el agente de Bolivia ante la corte de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, deploró que Bachelet no haya solucionado este incidente fronterizo por la vía democrática, pero pidió no seguir escalando en animosidades que no contribuyen. “El acontecimiento es un desafío a la diplomacia de los Estados, los grandes conflictos se resuelven con diplomacia. Prefiero pensar antes de escalar, las diferencias hay que solucionarlas con dignidad, con soberanía pero mirando el hecho de que somos vecinos y eso nadie lo va a cambiar”, dijo Rodríguez en declaraciones recogidas por Urgentebo.