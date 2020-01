Itacamba de Yacuses sigue bloqueada

Pobladores de Yacuses bloquean desde ayer el acceso a la fábrica de cemento de Itacamba, porque, según Dagner Roca, que lidera el movimiento, no se ha cumplido con la construcción de la plaza, pavimento de calles y avenidas, mejoramiento del servicio de agua, espacios de trabajo para gente del lugar, entre otros compromisos asumidos por la empresa.



Roca, exige que las fuentes laborales sean para la gente de la comunidad como primera instancia y también la creación de microempresas. “Son cosas que no se porqué no pueden cumplir si están en sus manos”, apuntó y reiteró que el bloqueo seguirá mientras no haya respuestas favorables al movimiento.



Ezequiel López, presidente del Comité Cívico de Yacuses, pidió que las autoridades municipales de Puerto Suárez ayuden a solucionar el problema

Empresa

En una declaración escrita, Itacamba lamentó la situación y afirmó que “al no existir producción, la comunidad también deja de percibir recursos”. El gerente de Gestión de Itacamba, Edwin Ríos, destacó que todos los compromisos asumidos en 2014 se han ido cumpliendo a medida que se construía la planta y entraba en funcionamiento. Citó la entrega de una ambulancia, la refacción de la posta sanitaria y las mejoras de la unidad educativa, entre otros trabajos