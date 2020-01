Tuit de Doria Medina dio por 'muerto' a Filemón

Samuel Doria Medina cometió un nuevo error en su cuenta oficial en Twitter, esta vez dio por muerto a Filemón Escobar. El jefe de Unidad Nacional (UN) difundió el mensaje a las 16.05 de hoy e inmediatamente después borró el contenido, aunque se pudo realizar una captura.



"No, Dios mío, como va a hablar eso, no es cierto. Él está delicado, pero descansando, no en paz, durmiendo. Sigue luchando y con fuerza, por eso cómo puede decir ese señor que falleció", dijo a EL DEBER Dolly Vásquez, cuñada del exdirigente sindical que reside en Cochabamba.



Conoce más: Filemón confirma que padece de cáncer



El asistente médico que tiene Escobar, de nombre Daniel, afirmó que" "No falleció, ¿quién dijo? Don Filemón está bien, está durmiendo en este momento, sigue fuerte y fortalecido. Está con el tratamiento y él tiene muchas ganas de vivir".



"Aunque esté muerto no dejó la política". Esa fue la frase que lanzó el exsenador y uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) Filemón Escobar, después de confirmar esta semana que padece de cáncer en el pulmón derecho.



Lea también: Los 5 errores publicados por Samuel en Twitter



El nuevo "error" de Doria Medina no pasó desapercibido y varios de los usuarios de redes sociales emitieron críticas. Hasta el momento el político opositor estuvo envuelto en al menos cinco polémicas similares, al dar por cierta, incluso, una noticia de 2010.