Guaraníes advierten que hubo arrestos forzosos

Luego de sumar refuerzos, a las 17:00 de este martes la Policía rompió el bloqueo que los guaraníes de Takovo Mora mantenían en Yateirenda, en la carretera entre Santa Cruz y Yacuiba. El Ministerio de Gobierno informó que 26 personas fueron aprehendidas y que cinco efectivos están heridos.



Los guaraníes denunciaron el uso de la violencia durante los arrestos; manifestaron que incluso los agentes destruyeron vehículos y motocicletas, ingresaron a los domicilios para llevarse a diferentes personas y que, en algunos casos, han agarrado a los niños como extorsión para lograr las detenciones.



El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, negó que se haya actuado haciendo abuso de la violencia. "Ningún indígena ni manifestante fue desaparecido como irresponsablemente mencionaron algunos dirigentes", indicó el poder Ejecutivo en su nota de prensa.



Los 26 manifestantes detenidos "serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales pertinentes", agregó la cartera de Gobierno.



Por otra parte, asambleístas departamentales y representantes de los pueblos indígenas han llegado a la carcerleta del municipio de La Guardia para pedir la liberación de las personas, entre ellas, la asambleísta indígena Ruth Yarigua (cuya foto encabeza este artículo).



Como consecuencia del operativo, la carretera que conecta Santa Cruz con Yacuiba y la república de Argentina se encuentra expedita.



Forcejeo



El desbloqueo lo protagonizó un segundo contingente policial que llegó a reforzar a los uniformados, que en primera instancia no lograron despejar la vía y fueron sobrepasados por los bloqueadores. Los efectivos además llevaron un carro neptuno para persuadir la protesta.

?

"El Gobierno nos ha mandado a los militares en vez de dialogar, no nos vamos a mover, así tengamos que ser gasificadas, golpeadas", denunció Vilma Arredondo, capitana de Takovo Mora a medios presentes en el lugar, antes de las detenciones realizadas.



Arredondo expresó que continuarán con las protestas. "Pedimos a la población, a los medios de comunicación estar atentos ante lo que pueda pasar, vamos a resistir así tengamos que morir", manifestó.

?

?El reclamo



Los pobladores de Takovo Mora decidieron bloquear de forma indefinida la ruta entre Santa Cruz y Yacuiba en exigencia de la presencia del Gobierno en el lugar para que atienda las demandas de la población guaraní.



En Takovo Mora rechazan las operaciones que inició YPFB Chaco en el bloque El Dorado debido a que la empresa petrolera no hizo la debida consulta previa con la población para proceder a la explotación hidrocarburífera en la zona, sostiene la dirigencia guaraní.



Al mismo tiempo, piden al Gobierno la derogación de al menos tres decretos que autorizan la exploración en áreas y parques nacionales protegidos por la Constitución Política del Estado.



Guaraníes advierten serios daños



Ronald Gómez, presidente del Consejo de Capitanías Guaraníes de Takovo Mora, dijo que las movilizaciones continuarán mientras el Gobierno no baje a Yateirenda y atienda sus demandas. Ratificó que los trabajos que realiza la petrolera están en el corazón de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y los daños que provocará serán grandes.



“Con todos los trabajos que se van a realizar vamos a tener afectaciones grandes, los accesos del campo Dorado entran por las comunidades, la población va a ser afectada, por eso pedimos la consulta previa”, indicó Gómez.

Gobierno dice que no corresponde la consulta



Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, fue tajante e indicó que no hay nada que negociar con los guaraníes, pues las operaciones que está encarando YPFB Chaco las está haciendo en predios privados.