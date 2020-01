...CARA A CARA

_ La dolencia de la garganta de Evo no debe ser usada ni para bromas menos como bandera política, ya que se trata de la primera autoridad del país. El Gobierno esta vez ha sido claro al informar que Morales viajó de emergencia a Cuba para hacerse una evaluación médica. Sus colaboradores han sido más específicos al remarcar que sufre la afección hace mes y medio y que al menos cinco médicos especialistas en otorrinolaringología de Bolivia no han podido curarlo. El ministro Desarrollo Rural, César Cocarico, fue más explícito: “El problema de la garganta se le ha complicado, no ha podido sostener los discursos y eso tiene tendencia a agravarse, por eso se le recomendó hacer un tratamiento adecuado”. Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera informó que los primeros informes médicos de La Habana señalan que la salud del mandatario está controlada.

_ A la caza de borrachos en la Llajta. La Policía anuncia que movilizará 3.000 efectivos para velar que se respeten las restricciones legales sobre el consumo de alcohol durante el Corso de corsos, prevista para mañana en Cochabamba. La principal advertencia ha sido lanzada para los jóvenes. “Ojalá que no procedamos a su aprehensión y que sus padres estén yendo después, una vergüenza, a recogerlos”, sentenció Elvin Baptista, jefe de la Policía de Cochabamba.

_ Cercados por Moscú. Un nuevo escándalo ha puesto en riesgo la continuidad del fiscal general de EEUU, designado por Donald Trump. Jeff Sessions ocultó al Senado que habló con el embajador ruso durante la campaña electoral. Ya lo investigan.