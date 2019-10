Efecto Mandarina estrena videoclip 'Bored and Sad'

La banda de jazz boliviana "Efecto Mandarina" estrenó el videoclip "Bored and Sad" dirigido y guionizado por Alejandro Loayza.



El video contó con la actuación de Nicolas Bauer, Ana María Pottilli, Alejandro Loayza y la banda conformada por Vero Pérez (voz), Bladimir Morales (Bajo y Contrabajo), Diego Ballón (Piano y Teclados) y Eddy Chuquimia (Batería).



El 10 de marzo, los artistas presentaron cuatro videoclips de las canciones "Tiempo", "Ningún Vals", "En la piel" y "Bored and sad" que forman parte de su más reciente disco titulado Ningún Vals.



Tres días después "Efecto Mandarina" estrenó en YouTube el videoclip "Ningún Vals" dirigido y guionizado por Álvaro Manzano. Si aún no lo viste, te lo dejamos a continuación.,