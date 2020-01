La inversión publicitaria se estima en $us 120 millones

Lo dijo Ken Hakuta, el exitoso presentador de TV que dejó trascendencia en EEUU y el mundo: La falta de dinero no es un obstáculo. La falta de ideas, sí. Y pensando en eso, las agencias publicitarias bolivianas si bien han enfrentado un año con menos inversión publicitaria, sus ideas han dado batalla a la situación.



Regina Rozenman, presidenta de la Asociación Boliviana de Empresas de Publicidad y Afines (Abepa), entidad que agrupa a más de 20 agencias en el país, hizo una recopilación entre los datos de Publimarket y MC Bolivia y estimó que para este 2017, la inversión de las empresas para campañas publicitarias estará rondando los $us 120 millones.

¿Mucho? ¿poco? De acuerdo con Rozenman, en los últimos dos años Bolivia no ha tenido un crecimiento sostenido de la inversión en publicidad. Al contrario, hay una ‘retracción’, acompañada de un incremento constante de precios en los diferentes medios publicitarios. Indicó que esto se debe principalmente a dos factores: una reducción de los costos operativos dentro de las empresas y una inflación en los precios de los espacios en los medios.



¿Se han abierto nuevas agencias publicitarias o no? Rozenman precisa que si bien cerraron muchas -no quiso revelar una cifra- a la vez se abrieron otras. Indicó que, actualmente prevén actualizar la base de datos de Abepa e invitó a otras agencias a integrarse a la asociación.

Alejandra Durán, estratega en marketing y relaciones públicas, indicó que en el país existen redes

nacionales que están apostando fuerte en la producción del entretenimiento con un respaldo publicitario.

Dijo que el nuevo consumidor es multipantallas y cada medio -impreso, TV, radio y redes- es relevante al momento de comunicar los mensajes.

De acuerdo con el panel de expertos Zenthinela, la inversión publicitaria en medios convencionales en el mundo crecerá este 2017 en un 5%. Entretanto, en los no convencionales alcanzará el 1,3%.

Según este grupo de análisis, con esa cifra se completa el cuarto año consecutivo de crecimiento de la inversión, que se mantiene aún lejos de las cifras alcanzadas en 2007, el año de mayor inversión hasta ahora