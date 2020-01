El perro, el mejor amigo hasta la muerte

En ocasiones los apegos de los perros con su amo pueden llegar a tener hilo tan fuertes como para tener una conexión más allá de lo explicable. No obstante, investigadores desde hace décadas buscan la explicación a varios sucesos como el de esas historias de mascotas que no se separan de la tumba de sus amos por largo tiempo.



Existen reacciones caninas a situaciones emocionales que pueden llegar a sorprender y generar varias incógnitas como, el momento en que el amo deja de ver a su mascota por algún tiempo y hay un reencuentro.

“Los estudios actuales muestran que los perros tienen un cerebro equivalente al de un niño de dos o tres años”, afirmó Stanley Coren, profesor de psicología en la Columbia Británica, al portal electrónico de ciencia IFLScience.,

Además, los perros pueden llegar a experimentar sensaciones como la tristeza, dolor y depresión. Lo que podría explicar su apego a la hora de morir la persona que ha estado con el por mucho tiempo.



Los canes no tienen ni entienden acerca de conceptos básicos y no tienen conciencia del significado de la muerte. “Los perros son muy sociales y conscientes de la pérdida de una persona importante en su vida, pero no creo que sepan que su dueño se ha ido para siempre”, aseguró Coren.



Entonces, lo que hace el perro esperando en la tumba significa que tiene la sensación a que su amo puede volver, ya que no comprende que la muerte es algo que no tiene reversa.